Astana Garantörü Üç Ülkenin Dışişleri Bakanları’ndan Ortak Bildiri

Astana Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ile yeni oluşturulan ‘Suriye Anayasa Komitesi’ çalışmalarına destek vurgulandı. Üç Dışişleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Astana garantörleri olan üç ülke,Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını teyit etti ve bu ilkelere tüm tarafların uyması gerektiğini vurguladı. 16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılan son üçlü zirvenin sonucu olarak, Anayasa Komitesi’nin kuruluş sürecinin sonuçlandırılması ve 23 Eylül 2019'da Suriye'de tarafların, Astana'nın garantörlerinin BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi ile koordineli olarak hazırladığı usul kurallarının uygulanması konusunda anlaşması memnuniyetle karşılandı. Suriye'deki taraflar ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli etkileşim yoluyla gerçekleştirilen Anayasa Komitesi’nin çalışmalarını destekleme konusundaki kararlılık dile getirildi. Anayasa Komitesi’nin Cenevre'deki ilk oturumunun toplanmasına yardımcı olma konusunda uzlaşıldı” denildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı temaslarına katılıyor hem de kendi yoğun programını sürdürmeye çalışıyor.

“Yeni bir göç dalgasını çözemeyiz”

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından BM’de düzenlenen ‘Suriye’ konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Çavuşoğlu, İdlib'de yükselen gerilime dikkat çekti. Çavuşoğlu, İdlib’ten Türkiye’ye olası bir yeni mülteci göçünün yaratabileceği olumsuzlukları belirterek, "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,“İdlib'in nüfusu neredeyse Türkiye'deki Suriyeliler’in sayısı kadar. Türkiye sınırına binlerce Suriyeli dayandı. Yeni bir göç dalgasını çözemeyiz” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere tek başına 40 milyar dolar harcadığını, mültecilere yardımın ayrıca ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirterek, AB’den daha güçlü desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“Astana süreci siyasi bir başarı”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi’nin görevine başlayacak bir düzeye gelmesini oldukça memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasında, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, İran ve Rusya’nın önemli katkısı olduğunu belirterek bunu önemli bir siyasi başarı olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM’de düzenlenen, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ kapsamında, ‘Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi’ konulu yan etkinliğe başkanlık etti.

