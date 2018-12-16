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Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın başkenti Astana’da ‘Astana Güzeli 2018’ Yarışmasının finali yapıldı. 20 güzelin katıldığı finalde Astana Güzeli 2018 unvanına 17 yaşındaki Erkenaz Seyfulla layık görüldü.

Güzellik tacını devralan Seyfulla, gelecekte düzenlenecek Kazakistan Güzeli Yarışması’nda Astana’yı temsil edecek. İşte renkli görüntülere sahne olan yarışmadan kareler.

Astana Güzeli 2018 Yarışmasından renkli kareler

Astana Güzeli 2018 Yarışmasından bir kare.
Finale kalana yarışmacılardan biri.
Astana Güzeli 2018 Yarışmasının finaline kalan yarışmacılar sahnede.
Astana Güzeli 2018 Yarışmasından bir kare.
Finale kalan yarışmacılar, sanat yeteneklerini de gösterdi.
Astana Güzeli 2018 Yarışmasından bir kare
Astana Güzeli 2018 Yarışması katılımcılarından biri.
Ulusal kıyafetleri tanıtan yarışmacılar.
Astana kentinin kurulmasının 20. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Astana Güzeli 2018 Yarışmasına katılan 500 güzelden sadece 20'si finale kalmayı başardı.
Yarışmada dereceye giren güzeller (sağdan sola): ikincilik kazanan 22 yaşındaki Aleksandra Beglova, üçüncü seçilen 21 yaşındaki Saniya Mergaliyeva ve dördüncü seçilen 22 yaşındaki Diana İdrisova.
Astana Güzeli 2018 yarışmacılarından dans gösterisi.
17 yaşındaki Yerkenaz Seyfulla, Astana Güzeli 2018 Yarışmasını kazanarak gelecekte yapılacak Miss Kazakistan Yarışmasında Astana'yı temsil etme hakkını elde etti.
Astana Güzeli 2018 unvanını kazanan Yerkenaz Seyfulla'nın annesi, yarışma sonrası kızını tebrik ediyor. (Sputnik Türkiye)
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Astana Güzeli 2018 kazakistan

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