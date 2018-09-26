"Astana Leisure 2018" Uluslararası Turizm Fuarı Kazakistan'da başladı

Şimşekler, Orta Asya coğrafyasından Türkiye'yi en çok ziyaret edenlerin Kazakistan vatandaşları olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl 340 bin civarında Kazak turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl bu rakamın en az 500 bin civarında olmasını bekliyoruz çünkü yılın ilk 8 ayında Kazakistan'dan 300 bin turist ağırladık." diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 40 milyona çıkmasının beklendiğini aktaran Şimşekler, ülkeyi en çok ziyaret edenleri Ruslar, İngilizler ve Almanların oluşturduğunu dile getirdi.

Şimşekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 60'tan fazla ülkede 100 civarında fuara katıldıklarını belirterek, fuarlarda Türkiye'nin turizm kalemlerini tur operatörlerine tanıttıklarını kaydetti.

Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türkiye'nin Bişkek Kültür Müşaviri ve Astana Kültür Müşavirliği Büro Sorumlusu Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Akmola eyaleti Vali Yardımcısı Marat İgali'nin yanı sıra Ukrayna, Mısır, Vietnam ve Endonezya büyükelçileri katıldı.

Turizmin ülkeye gelir getirmesinin yanı sıra kültürel alışverişi de sağladığına işaret eden Şimşekler, "Özellikle kardeş cumhuriyetlerden gelenlere bütün dünyada olduğu gibi misafir gözüyle bakıyoruz. Kültürümüzü onlara tanıtıyoruz ve onların kültürünü tanımaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşekler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni turizm pazarlama önerilerine atıfta bulunarak, "Günümüz modern turizm pazarlamasının en önemli etkenlerinden biri de sosyal medya, televizyon ve açık alanlardaki tanıtımdır. Bu çerçevede 'Her elde bir Türkiye, her şehirde bir Türkiye' felsefesiyle dijital tanıtımlarımız önümüzdeki yıldan itibaren dünya çapında daha da yaygınlaşacaktır." dedi.

Açılış töreninin ardından büyükelçiler fuar alanını gezdi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının standını ziyaret etti. Türk standında ziyaretçilere Türk baklavası, kahvesi ve çayı ikram edildi.

Azerbaycan, Gürcistan, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Rusya, Tayland, Özbekistan, Ukrayna, ve Güney Kore'den çok sayıda turizm firmasının katıldığı fuar, cuma gününe kadar açık kalacak.

