Astana’da anlaşmaya varılamadı

Suriye’de anayasa hazırlanması için yüksek düzeyli düzenlenen 12’nci Astana toplantısında birkaç konuda anlaşmaya varılamadığı ve Temmuz ayında tekrar toplantı yapılacağı duyuruldu.

Suriye’de anayasa hazırlanması için yüksek düzeyli düzenlenen 12’nci Astana toplantısı sona erdi. Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran tarafından yayınlanan ortak bildiride, birkaç husus hariç anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Henüz mutabık kalınamamış hususların tekrar görüşülmesi için Temmuz ayında tekrar zirve yapılması kararlaştırıldı.

Taraflar, anlaşmaya varılarak, Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede Cenevre’de kurulması gerektiğini tekrarladı. Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir Pedersen’le komitenin Cenevre’de kurulması için istişare yapıldı.

Zirvede, Fırat’ın doğusundaki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a karşı koordinasyonun devam ettirilmesinde mutabık kalındı.

İdlib’de gerilimin artmasına karşı yapılan anlaşmalara uyulması gerektiği vurgulanırken, Türk-Rus ortak devriyelerinin devam etmesi gerektiği tekrar edildi.

Taraflar ayrıca, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan’ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda anlaşıldığını duyurdu.

