Astana’daki Suriye Toplantısına De Mistura da Katılacak

BM Astana toplantısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, toplantıdaki nihai hedefin, 27 Ekim'de İstanbul'da yayınlanan, ‘Suriye Ortak Bildirisi’ çerçevesinde ülkede bir anayasa komisyonunun kurulmasına ilişkin somut bir sonuca ulaşmak olduğu ifade edildi.

Toplantıda Cenevre süreci çerçevesinde ve Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında aldığı 2254 kararına uygun olarak kurulacak ‘Suriye Anayasa Komisyonu’nun’ ele alınacağı belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın, Astana'daki üst düzey toplantıya katılmak üzere, Türkiye, Rusya ve İran’dan davet aldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), 28 ve 29 Kasım’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye konusundaki üst düzey toplantıya Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın da katılacağını açıkladı.

27 Ekim’de İstanbul’da Suriye zirvesinde biraraya gelen Türkiye, Fransa, Rusya ve Almanya tarafından yayınlanan ortak bildiride anayasa komisyonunun yıl sonuna kurulabileceğine işaret edildiği belirtildi.

De Mistura Astana zirvesi sonrasında Güvenlik Konseyi’ne rapor sunacak

BM’nin açıklamasında, Astana’daki toplantıya de Mistura’nın da katılımının, İstanbul Ortak Bildirisi’nin korunması ve Suriye’de kalıcı barışın sağlanması şansını arttıracağı belirtildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın, şimdiye kadar Suriye konusunda açık ve ileriye dönük yaratıcı planlar sunduğu ve Suriye’de siyasi süreci desteklemek için tüm yapılması gerekenleri yerine getireceği belirtildi.

De Mistura’nın Astana toplantısının ardından, toplantıyla ilgili Genel Sekreter Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağı belirtildi.

Özel Temsilci de Mistura bu yıl görev süresi sona ermeden önce Suriye’deki siyasi süreci yeniden canlandırıp ivme kazandırmak için çabalarını arttırmıştı. Çalışmalarını sürdüren De Mistura’nın görevi BM Genel Sekreteri Guterres’in talebi üzerine uzatıldı.