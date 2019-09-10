HABER

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesinde eğitim gören 7 mühendis adayından oluşan ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımları sayesinde şu ana kadar Teknofest’te bulundukları kategori de birinci gelerek adını finale yazdırdı.

Fırat Üniversitesinde eğitim gören 7 mühendis adayından oluşan ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımları sayesinde şu ana kadar Teknofest’te bulundukları kategori de birinci gelerek adını finale yazdırdı. Finalde şampiyon olmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden takım, yapay zekalı yazılımlarında son testlerini yapıyor.
Dünya’nın en büyük ikinci havacılık festivali olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (Teknofest) finali 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Elazığ’da Fırat Üniversitesinde eğitim gören 7 mühendis adayı bir akademik personelden oluşan ASTAV Savaşan İHA Takımı, yerli ve milli yazılımlarını 3 kilo ağırlığında 2 kilogram yük taşıyan, 80 kilometre hız yapabilen İHA ile birleştirdi. Savaşan İHA yarışmasında yazılımlarıyla ‘Döner Kanatlı İHA kategorisinde’ mücadele eden takım, ön tasarım raporundan 100 üzerinden 92 ve Kritik Tasarım Raporundan ise 100 üzerinden 96.33 puan aldı. Son olarak Uçuş Kanat Video Aşamasını geçen takım final için hazırlıklarını yapmaya başladı.

"Görevi,takip edip kilitlenme"
ASTAV Savaşan İHA Takımı olarak yarışmaya katıldıklarını belirten Takım Kaptanı Murat Yalçınkaya, “Toplamda 7 arkadaşız. Takımımız 3 elektrik, 3 yazılım ve bir de makine mühendisinden oluşmaktadır. Araştırma tasarım ve üretim ile beraber çalışmamız 6 ay sürdü. Şu anda tamamen görüntü işlemi bilen otonom bir drone ürettik. Tekno İHA Savaşları yarışmasındaki amacımız diğer yarışmacı arkadaşları tespit edip 10 saniye boyunca takip etmektir. Bir nevi savaş uçaklarında olan kitlenme mekanizmasını İHA’lara uygulamak. Drone’miz toplamda 3 kilodur ve 2 kilogram faydalı yük taşımaktadır. Görevimiz daha çok takip ve kitlenme üzerinedir. Cihaz kendi zekası ile İHA’yı takip edip 10 saniye içerisinde bulacak. Bu bilgileri kontrol istasyonumuza oradan ise bir servere aktarıyor” dedi.

"Yerli ve milli yazılım"
Yarışmanın 500 yarışmacı ile başladığına değinen Yalcınkaya, "İlk elemede takım sayısı 150’ye düştü. Biz bu ilk rapordan 100 üzerinde 92 puan alarak birinci olduk. İkinci elemede takım sayısı 60’a düştü. Biz 100 üzerinde 96,33 alarak yine birinci olduk. Şu anda 46 takımla yarışacağız. Amacımız bu yarışmada da birinci olmak. Ara gövdeyi hazır olarak alıyoruz. Yarışmaya özel modifikasyonlar yapıyoruz. Yarışma kitapçığında belirtildiği gibi kendimiz tasarlamamızı istemiyorlar. Yarışmaya özgün parçalar tasarladık ve üzerine ekledik. Yazılım tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. Kendimiz yazdık bu yazılımı bize aittir" ifadelerini kullandı.
Yarışmanın asıl amacının yazılım geliştirmek olduğunu aktaran Yalçınkaya, 7 kişiden oluşan takımda herkesin ayrı bir görevinin olduğunu kaydetti.

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak

ASTAV Savaşan İHA Takımı, kendi yazılımlarıyla Teknofest’te şampiyonluk için yarışacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

Son dakika! MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda araç trafikten men edildi

Çok sayıda araç trafikten men edildi!

Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.