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AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.
AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 23 Ekim'de görevden alındı. Ertesi gün 52 AŞT çalışanı, Özgür'e destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüşmeye gitti. Özgür ve beraberindekiler, Başkan Böcek'le görüşemedi. Bu süreçte Özgür'e destek için gidenlerden 39'u ücretli, 9'u hizmet alımlı olmak üzere 48 çalışanın iş akdi sona erdirildi.
10 KİŞİ KALDI
AŞT'nin işten çıkarmalar ve yaşanan kriz nedeniyle eylül sonundan itibaren sahnelemesi gereken 24 oyunu sergileyemediğini belirten tiyatro sanatçıları, kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen sezonun açılamadığını kaydetti. 48 kişinin daha iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle AŞT'de sadece 10 kişi kaldığını aktaran tiyatrocular, bu sayıyla da zaten yeni sezonun açılmasının mümkün olmadığını, sahnelenemeyen oyunlar nedeniyle 2 milyon TL'ye yakın zarar oluştuğunu dile getirdi.
İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ
Mehmet Özgür ise görevden alınmasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdi. 2015 yılında şehir tiyatrosuna dönüşen AŞT'de, yönetmeliğin 23'üncü maddesi gerekçe gösterilerek, görevinden alınan Özgür, itiraz dilekçesinde, genel sanat yönetmenliği görevine son verilmesi işleminin, neden yönünden dayanaksız kaldığı gerekçesiyle iptalin gerektiğini belirtti. Dilekçede, "Asılsız iddialarla görevimin sonlandırıldığı işbu idari işlemi kabul etmiyor; tüm haklarımı saklı tutarak öncelikle idari işlemin iptaline karar verilerek göreve iademi talep ediyorum. Bu idari işlemin iptaline karar verilmediği takdirde yasal yollara başvuracağımı tarafınıza bildiriyorum" denildi.
'YÖNETMELİK DEĞİŞECEK' İDDİASI
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında, yönetmeliğin 23'üncü maddesinin de değiştirileceği belirtildi. Tiyatrocular, yönetmelikte 'Görsel sanat yönetmeni seçimle gelir, sanatçılar tarafından seçilir ve 5 yıl bu kurumda çalışma şartı aranır' maddesinin değiştirileceğini, başkan tarafından atanacak bir sanat yönetmeninin getirilmek istendiğini kaydetti. Tiyatrocular, yönetmeliğin 2015'te tüm belediye meclis üyelerinin oluruyla çıktığını, bunlar arasında Muhittin Böcek'in de bulunduğunu belirtti.

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