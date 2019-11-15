HABER

AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.

AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 23 Ekim'de görevden alındı. Ertesi gün 52 AŞT çalışanı, Özgür'e destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüşmeye gitti. Özgür ve beraberindekiler, Başkan Böcek'le görüşemedi. Bu süreçte Özgür'e destek için gidenlerden 39'u ücretli, 9'u hizmet alımlı olmak üzere 48 çalışanın iş akdi sona erdirildi.

10 KİŞİ KALDI

AŞT'nin işten çıkarmalar ve yaşanan kriz nedeniyle eylül sonundan itibaren sahnelemesi gereken 24 oyunu sergileyemediğini belirten tiyatro sanatçıları, kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen sezonun açılamadığını kaydetti. 48 kişinin daha iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle AŞT'de sadece 10 kişi kaldığını aktaran tiyatrocular, bu sayıyla da zaten yeni sezonun açılmasının mümkün olmadığını, sahnelenemeyen oyunlar nedeniyle 2 milyon TL'ye yakın zarar oluştuğunu dile getirdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

Mehmet Özgür ise görevden alınmasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdi. 2015 yılında şehir tiyatrosuna dönüşen AŞT'de, yönetmeliğin 23'üncü maddesi gerekçe gösterilerek, görevinden alınan Özgür, itiraz dilekçesinde, genel sanat yönetmenliği görevine son verilmesi işleminin, neden yönünden dayanaksız kaldığı gerekçesiyle iptalin gerektiğini belirtti. Dilekçede, "Asılsız iddialarla görevimin sonlandırıldığı işbu idari işlemi kabul etmiyor; tüm haklarımı saklı tutarak öncelikle idari işlemin iptaline karar verilerek göreve iademi talep ediyorum. Bu idari işlemin iptaline karar verilmediği takdirde yasal yollara başvuracağımı tarafınıza bildiriyorum" denildi.

'YÖNETMELİK DEĞİŞECEK' İDDİASI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında, yönetmeliğin 23'üncü maddesinin de değiştirileceği belirtildi. Tiyatrocular, yönetmelikte 'Görsel sanat yönetmeni seçimle gelir, sanatçılar tarafından seçilir ve 5 yıl bu kurumda çalışma şartı aranır' maddesinin değiştirileceğini, başkan tarafından atanacak bir sanat yönetmeninin getirilmek istendiğini kaydetti. Tiyatrocular, yönetmeliğin 2015'te tüm belediye meclis üyelerinin oluruyla çıktığını, bunlar arasında Muhittin Böcek'in de bulunduğunu belirtti.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik’te yakalandı12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik’te yakalandı
Bursa Barosu’nun kararına avukatlardan tepkiBursa Barosu’nun kararına avukatlardan tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.