AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.

AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 23 Ekim'de görevden alındı. Ertesi gün 52 AŞT çalışanı, Özgür'e destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüşmeye gitti. Özgür ve beraberindekiler, Başkan Böcek'le görüşemedi. Bu süreçte Özgür'e destek için gidenlerden 39'u ücretli, 9'u hizmet alımlı olmak üzere 48 çalışanın iş akdi sona erdirildi.

10 KİŞİ KALDI

AŞT'nin işten çıkarmalar ve yaşanan kriz nedeniyle eylül sonundan itibaren sahnelemesi gereken 24 oyunu sergileyemediğini belirten tiyatro sanatçıları, kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen sezonun açılamadığını kaydetti. 48 kişinin daha iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle AŞT'de sadece 10 kişi kaldığını aktaran tiyatrocular, bu sayıyla da zaten yeni sezonun açılmasının mümkün olmadığını, sahnelenemeyen oyunlar nedeniyle 2 milyon TL'ye yakın zarar oluştuğunu dile getirdi.