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Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı. Selimiye Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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