Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı 

Erhan TEKTEN - İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA) - SİİRT'te, serinlemek için Botan çayına giren ve boğularak hayatını kaybeden Hacı Bayram Aydoğan Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Aydoğan'ın babası Ali İhsan Aydoğan, annesi Kiraz Aydoğan ve eşi Betül Aydoğan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri Aydoğan'ın annesi ve babası kabul etti. Cenaze namazının öncesinde Aydoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen eşi ve annesi uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan için askeri tören düzenlendi. Aydoğan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Arkadaşlarıyla dün Botan Çayı'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın (27) cesedi gece saatlerinde suya girdiği yerin 200 metre yakınında bulunmuştu.
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