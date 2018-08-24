HABER

ASTEĞMEN AYDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:24 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA  Siirt'te, serinlemek için Botan çayına giren ve boğularak hayatını kaybeden Hacı Bayram Aydoğan Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA
Siirt'te, serinlemek için Botan çayına giren ve boğularak hayatını kaybeden Hacı Bayram Aydoğan Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Aydoğan'ın babası Ali İhsan Aydoğan, annesi Kiraz Aydoğan ve eşi Betül Aydoğan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri Aydoğan'ın annesi ve babası kabul etti. Cenaze namazının öncesinde Aydoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen eşi ve annesi uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan için askeri tören düzenlendi. Aydoğan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Arkadaşlarıyla dün Botan Çayı'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın (27) cesedi gece saatlerinde suya girdiği yerin 200 metre yakınında bulunmuştu.

Görüntü dökümü:
------------------
-Cenazeye katılanlardan detaylar
-Aydoğan'ın annesi ve eşinin taziyeleri kabul etmesi
-Babasının taziyeleri kabul etmesi
-Tabuttan detaylar
-Annesi ve eşinin tabuta sarılması
-Cenaze namazı
-Askeri tören
-Vatandaşlardan detaylar
-Telefonla tabutu çeken vatandaşlar
-Genel ve detaylar

24.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180824110

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı 
Tatilciler dönüş yolundaTatilciler dönüş yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.