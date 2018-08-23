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Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 01:39 | Son Güncelleme

Siirt’te akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Botan Çayı'na serinlemek için girdiği suya akıntıya kapılan Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber alındı. İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Aydoğan'ın cesedi, Elazığ'dan gelen dalgıçlar tarafından, suya girdiği yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Aydoğan'ın cesedi ambulansla otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
asteğmen asker Hacı Bayram Aydoğan

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