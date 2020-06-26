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  4. Asteğmen Taylan Ekerel'den kahreden haber! Terhisine bir gün kalmıştı

Asteğmen Taylan Ekerel'den kahreden haber! Terhisine bir gün kalmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26), terhisine bir gün kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Asteğmen Taylan Ekerel'den kahreden haber! Terhisine bir gün kalmıştı

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke karayolunda meydana geldi. Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.

KAZA

(AA)

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