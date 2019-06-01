HABER

AŞTİ’de Bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil merkezlerinin ve memleketlerinin yolunu tuttu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil merkezlerinin ve memleketlerinin yolunu tuttu. Kimi biletini günler öncesinden aldı kimi son güne bırakıp bilet bulamadı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlese de çoğu vatandaş bilet bulmakta zorlandı.
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk başladı. 9 günlük bayram tatili için otobüs yolculuğunu tercih edenler Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının önünde ve peronlarda uzun kuyruklar oluştu. Tatilini önceden planlayan vatandaşlar, yola çıkarken biletini son güne bırakan vatandaşlar biletsiz kaldı. Vatandaşlar bayramda artan bilet fiyatlarına ise isyan etti.
Artan talebi ek sefer düzenleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyleyen Firma Yetkilisi Buğra Ceylan, "Bayram öncesi satışlarımız çok yoğun. Yarı yarıya ek sefer düzenledik. Normal taşıdığımızın daha fazlasını taşıyoruz şu anda. Bayram öncesi ve sonrası bilet fiyatları artışta. Bilet bulamayanlar da çok sayıda şu anda. Yolcu durumuna göre ek sefer düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Metropoller ve büyükşehirler çok yoğunlukta"
Vatandaşların otobüsleri tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden başka bir firma yetkilisi ise,"Bayram zamanları işe ilk başladığım 15 yıl öncesinden bu yana hiç değişmedi. Çok yoğunluğuyla geldi. Taleplere cevap vermek konusunda gerçekten zorlanıyoruz. Ek seferler açıyoruz. Yolcularımızı mağdur etmemek adına. Bu seferlerimizi internetten de duyuyoruz. Yine yetiştiremiyoruz. Yine geriye kalan bir kitle oluyor. Fiyat politikasını düşük tutmaya çalışıyoruz uçaklara nazaran. Uçaklar bu dönemde çok çok yüksek. Neredeyse 10 katı. Biz o kadar farkı haya bile edemiyoruz. Metropoller ve büyükşehirler çok yoğunlukta. Bilet bulmayanlar çok ciddi derecede. Yüzde 70 civarında seferlerimizi artırdık. Onlara nazaran yine kalan bir kitle var" diye konuştu.
Bayram tatili için bilet bulamadığını söyleyen İzzet Ekici, “Adana’ya gideceğim bayramda. Biletler normalde 60 liraydı. Şimdi olmuş 160 lira. Yüksek fiyatla olduğu için alamadım ben. Şu an ek dolmuşlar çıkarmışlar onlarla gideceğiz. Onlarda 80 lira" dedi. Önder Önal isimli vatandaş ise, "Kırşehir’e gideceğim. Bilet bulamadım. Ek seferler de dolu. Bekliyoruz. Fiyatlar oldukça yüksek" şeklinde konuştu.
Ailesiyle planladığı tatil için bilet bulamadığını ifade eden Ertan Bilişik, "Bilet bulamadık henüz. Bulmaya çalışıyoruz. Çorum Sungurlu’ya gideceğiz. Bayram fiyatını ikiye katlamışlar. Bilet bulamazsak gidemeyeceğiz. Kalacağız Ankara’da" diye konuştu.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Şehit bayram sevinci yaşayamadıŞehit bayram sevinci yaşayamadı
Kalp hastası, 3 gündür kayıp (2)Kalp hastası, 3 gündür kayıp (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.