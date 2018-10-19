AŞTİ'de güvenlik uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde AŞTİ'de, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, bomba imha ve inceleme, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve trafik birimlerinden oluşturulan karma ekipler ve dedektör polis köpekleri katıldı.
200 personelin yer aldığı uygulamada, şehirlerarası otobüs yolcularının giriş ve çıkış yaptığı noktalar ile gelen ve giden yolcu peronlarının bulunduğu bölümde şüpheli şahıslara kimlik bilgisi kontrolü yapıldı, yolcuların çantaları tek tek kontrol edildi.
Ayrıca uygulama sırasında ekipler tarafından 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.
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