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AŞTİ’de korona virüs denetimi: Sigara içenlere ceza yağdı

14.11.2020 18:43 | Son Güncelleme:
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Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) polis ekiplerince düzenlenen korona virüs denetimlerinde, sigara içen ve maske takmayanlara ceza yağdı.Ankara polisi AŞTİ’de korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan kuralara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) polis ekiplerince düzenlenen korona virüs denetimlerinde, sigara içen ve maske takmayanlara ceza yağdı.
Ankara polisi AŞTİ’de korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan kuralara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda olması muhtemel olayların engellenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacı terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında ve içinde uygulama başlatıldı. Yapılan uygulamalar arasında aranan şahısların yakalanması, bağırarak müşteri çekmeye çalışan yani çığırtkanlık yapanların engellenmesi, ülke genelindeki pandemiden dolayı sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlenmesi için 400 polis bu uygulamaya katıldı. Bunun yanında otobüslerde olması gereken yolcu kapasitesi kontrol edildi bu noktada bir kural dışılık görüldüyse müdahale edildi. Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri arandı, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı. Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürütüldü diğer taraftan, yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelgeye göre, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde “sigara içtiği” için maskesini çene altına indiren ve yanlış kullananlar hakkında cezai işlem uygulandı. AŞTİ’de bu kapsama girdiği için sigara içilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarı afişleri konuldu.
Uygulamada çevreye rahatsızlık verme suretiyle toplam 57 kişiye işlem yapıldı ve toplamda 10 bin 659 TL idari para cezası uygulandı. Sigara içmek suretiyle maske takmadığı belirlenen 76 kişiye de işlem yapıldı, toplamda 68 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayanlara da toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

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