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AŞTİ'de tartıştığı eşini üst kattan atan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kendisini kucağına alan 8 aylık eşi tarafından 12 metre yükseklikten atılarak yaralanan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Başkentte, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) tartıştığı eşini kucağına alıp üst kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cem G. (30), İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek isteyen 8 aylık eşi İ.G. (29) ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G, AŞTİ'ye gitti. Eşini telefonla arayan İ.G, AŞTİ'de olduğunu, İstanbul'a kardeşinin yanına gideceğini söyledi.

Telefon görüşmesinin ardından otogara gelen Cem G, eşine İstanbul'a gitmemesi için engel olmak istedi.

Tartışma sırasında Cem G, kucağına aldığı 8 aylık eşini giden yolcu katından attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen İ.G. ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karakola teslim olan Cem G'nin, ifadesinde eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulunduğunu, sinirlenince kucağına alıp yüksekten attığını, pişman olduğunu, nasıl böyle bir şey yaptığını anlamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen Cem G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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