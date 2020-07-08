Astım-Korona ilişkisi: Ölüm riski artıyor mu?

Dünyanın dört bir yanında görülen ve 540 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle özellikle astım, KOAH, bronşit gibi kronik solunum hastalıklarına sahip olan insanların yüksek risk altında olduğu düşünülüyor.

Ancak, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Rutger Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları araştırmada, astımın Covid-19’un şiddetini artırmadığını gördüklerini öne sürdü.

ASTIM TEK BAŞINA BİR RİSK FAKTÖRÜ DEĞİL

Araştırmacılar, astımın tek başına bir risk oluşturmadığını ancak kişinin yaşı, cinsiyeti ve sahip olduğu başka hastalıklar gibi faktörlerin hastalığın seyrini etkilediğini aktardı.

Rutgers Salgın Hastalıklar Tıp ve Bilim Enstitüsü Direktörü Reynold A. Panettieri Jr., “Yaşlılık ve kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet ve obezite gibi durumlar COVID-19'un gelişimi ve ilerlemesi için risk faktörleri olarak bildirilmektedir. Bununla birlikte, astımı olan kişiler - astım iltihabını yönetmek için tedavi edildiği için akciğer fonksiyonlarında azalma olanlar bile - Covid-19’dan astımlı olmayan bir kişiden daha kötü etkilenmiş gibi görünmemektedir. Ancak, bu durumun neden meydana geldiğine dair şu an elimizde sınırlı veri bulunuyor” ifadelerini kullandı.