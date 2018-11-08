Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Astım hastalığı hava yollarının daralması nedeniyle nefes almanın güçleştiği bir hastalıktır. Dünyada milyonlarca kişi astım hastalığının etkisinde bir yaşam sürdürmek durumunda kalıyor. Astım hastalığı tedavisi kesin olarak çözümü olmayan bir hastalık olduğundan, hastalar yaşamları boyunca zaman zaman astım atağı geçirebiliyor. Ancak astım kontrol edilebilen bir hastalık olduğundan uzman görüşlerine kulak vermek hastalar için kurtarıcı bir rol üstleniyor. Özellikle kış ayları, enfeksiyonları da beraberinde getirdiğinden astım hastaları için zorlu geçer. Astımı tetikleyen en önemli unsurların başında alerjenler gelir.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, astım hastalarına kışlık uyarılarda bulundu.

1 / 5 Hava yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren astım hastalığı, dünyada milyonlarca kişiyi etkiliyor. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte yaşam boyu ataklar halinde devam ediyor. Ancak astım kontrol edilebilir bir hastalık. Bu konuda uzmanlara kulak vermeli ve kendi kendinizin doktoru olmalısınız! Özellikle kış ayları, enfeksiyonları da beraberinde getirdiğinden astım hastaları için zorlu geçer. Astımı tetikleyen en önemli unsurların başında alerjenler gelir.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, astım hastalarına kışlık uyarılarda bulundu.

2 / 5 60 DERECEDE YIKANMASI GEREKİYOR Astım hastaları şikâyetlerini, tipik olarak ataklar halinde seyreden ve özellikle geceleri şiddetlenen hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissiyle tarif ederler. Alerjik astımı olan hastalar sıklıkla ev tozu akarlarına duyarlı olduklarından, uzun süre gardıroplarda bekleyen kışlıklar çıkarılırken buradaki giysilerin tozlarına maruz kalırlar. Dolayısıyla akar alerjisi ile astım tetiklenebilir. Bu nedenle kışlıklar çıkarılırken toz temizliğine dikkat edilmelidir. Kış aylarında soğuk nedeni ile evlerimizde yün yatak, yorgan ve yastık, battaniye, halı kullanımı sıklaşır. Tüm bunlar ise ev tozu akarları için uygun ortam oluşturur. Bu malzemeler yatak odasında kullanılmamalı, yatak odası sık sık havalandırılmalı, çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları haftada 1 kez 60 derecenin üzerindeki su ile yıkanarak değiştirilmelidir.

3 / 5 BOĞAZLI KAZAKLARDAN UZAK DURUN Boğazlı kazaklar, tüylü kıyafetler de astımı tetikleyebilir. Yine bu kıyafetlerin sık sık yıkanması çok mümkün olamayacağı ve temizlenmesi de güç olacağından akar birikimi kolay olacaktır. Soğuk hava ile ağız ve burun yoluyla ani ve direkt temas astımı tetikleyebileceğinden korunma için atkı kullanılabilir. Bunun yün olmaması, sık havalandırılması ve yıkanabilir olması önemlidir. Montların ise normal vücut ısısını koruması dışında bir özelliği olması gerekmez. Astımı olan hastaların normal insanlara göre daha kalın kat kat giyinmesi tavsiye edilmez.

4 / 5 BİTKİ ÇAYI FAYDA ETMEZ, İLACINIZI KULLANIN Astımlı hastalar kış aylarında solunum yolu ile aldıkları kontrol edici ilaçları özellikle düzenli kullanmalıdırlar, atak anında ise nefes açıcılarını tedavilerine eklemelidirler. Mentollü su ve bitki çayları gibi içeceklerin astıma iyi geldiği kesin olarak söylenemez.