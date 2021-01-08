Astım hastalarına dezenfektan uyarısı!

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle artan dezenfektan ve temizlik maddeleri kullanımının astım ataklarını tetiklediğini ortaya koydu.

Mayıs ve Eylül ayları arasında 95 yetişkin astım hastasının incelendiği çalışma, haftada en az beş kez yüzeyleri çamaşır suyu ile dezenfekte edenlerin oranının yüzde 155 arttığını buldu. Bununla birlikte el dezenfektanı, mendil, spreyler ve çeşitli aşındırıcı sıvılarında kullanımının arttığı görüldü.

KONTROLSÜZ ASTIM TEMİZLİK MADDE KULLANIMIN ARTIŞIYLA YÜKSELDİ

Journal of Allergy & Clinical Immunology adlı dergide yayımlanan çalışma, diğer davranışları ve risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra, kontrolsüz astıma sahip olma olasılığının evlerde artan kimyasal temizlik ürünlerinin kullanılmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Araştırmanın yazarları, “Haftada en az beş kez evde kullanılan dezenfektan mendil, spreyler, çamaşır suyu ve benzeri solüsyonların kontrolsüz astım olasılığını önemli ölçüde artırdığı görüldü. Bulgularımız, alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımında olduğu gibi el yıkamanın da önemli ölçüde arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.