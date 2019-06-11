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Astım hastalarına klima uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Astım hastalarına klima uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, astım hastalarının klima kullanırken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Astım hastalarının klima kullanırken sağlık açısından dikkat etmeleri gereken hususlara değinen Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir. Klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.

Filtrelerin temizlenmesi gerekir
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık şu bilgileri verdi:
“Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcaklık ve nem, klimaları günlük yaşantımızın bir parçası haline getirdi. Astım ve alerji hastaları klima kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Astım hastalarının soludukları havanın ısısı, nemi ve temizliği çok önemlidir. Klimalar uygun ısı ve nemi ayarlayabilmek açısından yarar sağlar. Hedeflenen en uygun sıcaklık 24-25 derece ve nem de yüzde 40-50’dir. Yeni tip gelişmiş filtreli klimalar aynı zamanda havayı temizleme özelliğine de sahip olduğundan mümkünse filtre kalitesi daha iyi olan klimalar tercih edilmeli, mutlaka klima filtre bakımları önerilen sıklıkta yapılmalıdır. Çünkü klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir, klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Ancak filtre temizliği ve bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa bu riskler ortadan kaldırılabilir.”

Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr. Aziz Uluışık, “Hastalar klima kullanırken direkt klimanın rüzgârına maruz kalmamalı, karşısında oturmamalılar. Klima çalıştırılmaya başlandığında ortam çok hızlı soğutulmamalı, yavaş yavaş soğutulmalıdır. Böylece vücudun ani sıcaktan soğuğa maruz kalması engellenmiş, ısı değişikliğine uyum sağlamasına imkan verilmiş olur. Özetle klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri olmakla birlikte, yüksek sıcaklık ve nem oranının riskleri de göz ardı edilemez. Dolayısıyla astım hastalarına klimaları bilinçli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

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