Astım hastalarının Covid-19'a yakalanma olasılığı yüzde 30 daha az

Journal of Allergy and Clinical Immunology isimli akademik dergide bu ay yayımlanacak "Bronşiyal astımda Kovid-19 duyarlılığı" başlıklı makale, şimdiye kadar birçok tıp uzmanının varsaydığının aksine, bronşiyal astım hastalarının Kovid-19'a yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu öne sürdü.

Çalışmaya liderlik eden Leumit Sağlık Hizmetleri yöneticisi Dr. Eugene Merzon, bu şaşırtıcı bulguya dair üç hipotez olduğunu söyledi.

İlk hipoteze göre solunum yolu alerjisi, koronavirüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerinde önemli ölçüde azalmayla ilişkili.

İkinci hipoteze göre, astım hastaları Kovid'i daha şiddetli geçirdiği için maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine daha çok uyuyor.

Son hipoteze göreyse astım tedavisi için solunum yoluyla alınan kortikosteroidler, Kovid-19'a yakalanma olasılığını azaltıyor olabilir.

Merzon, kronik astımı olan çoğu kişinin inhaler kullandığını söylüyor. Ve çalışmalar da kortikosteroid kullanımının, koronavirüsün hücrede çoğalma yeteneğini azaltabileceğine işaret ediyor.