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Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1948 yılında keşfedilen ve deniz kenarında yer alan Damlataş Mağarası, binlerce astım hastasına umut olurken, turistlerin ise yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.Alanya’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Damlataş Mağarası, doğal güzelliğinin yanı sıra şifa arayan astım (nefes darlığı) hastalarının ilgi odağı haline gelirken, turistlerin ise yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1948 yılında keşfedilen ve deniz kenarında yer alan Damlataş Mağarası, binlerce astım hastasına umut olurken, turistlerin ise yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Alanya’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Damlataş Mağarası, doğal güzelliğinin yanı sıra şifa arayan astım (nefes darlığı) hastalarının ilgi odağı haline gelirken, turistlerin ise yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Türkiye’de turizme açılan ilk mağara olarak da bilinen Damlataş Mağarası, 1948 yılında iskele inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı açılırken, dinamit patlatılması sonucu tesadüfen ortaya çıktı. Binlerce yılda oluşan dikit ve sarkıtlarıyla dikkati çeken mağaranın ziyaretçi sayısı her yıl artıyor. Geçen yıl 287 bin 219 kişinin ziyaret ettiği mağarayı bu yıl ilk 8 ay ise 259 bin 518 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 55’lik kısmını ise astım hastaları oluşturdu.

Yücel: "En büyük özelliği astım hastalarına uygun bir ortam olması"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Damlataş Mağarası’nın Alanya’nın gezilmeye ve görülmeye değer bir yeri olduğunu söyledi. Yücel, "Damlataş Mağarası bir doğa harikası yer. Şu anda ziyaretçi sayısı 260 binlere ulaştı. Damlataş Mağarası’nın en büyük özelliği astım hastalarına uygun bir ortam olması ve yaz-kış sıcaklığının ise 22 derece seyretmesidir. Çok sayıda hastanın da doktor raporuyla birlikte günlük ziyaretlerini yapıyorlar. Dünya harikası bu mağaranın gezilmeye görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu mağaradaki şifadan yararlanmasını istiyoruz" dedi.

"Bahsedildiği kadar güzel hoş bir manzara var"
Damlataş Mağarasını ziyaret eden Ümit Polat ise burayı çok beğendiklerini söyledi. Polat, "Alanya’ya Ankara’dan tatile geldik. Bu arada Damlataş Mağarasını çok methettiler. Biz de buraya ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gerçekten bahsedildiği kadar güzel hoş bir manzara var. Ayrıca astım hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Bunu da bir nebze tespit etmiş olduk. Şu an nefes alışımız değişmiş gibi diyebiliriz" diye konuştu.

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Astım hastalarının şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor
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