HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Astım hastası karasını alyans bozdurma tartışmasında boğarak öldürdü

Astım hastası karasını alyans bozdurma tartışmasında boğarak öldürdü

20.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL(İHA) Silivri’de bir şahıs alyans bozdurma nedeniyle aralarında tartışma çıkan astım hastası karısını boğarak öldürdü.Olay, 18 Ocak Pazartesi günü Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

İSTANBUL(İHA) Silivri’de bir şahıs alyans bozdurma nedeniyle aralarında tartışma çıkan astım hastası karısını boğarak öldürdü.
Olay, 18 Ocak Pazartesi günü Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; 3 yıllık evli çift Süleyman Güngörmüş (42) ve Melek Güngörmüş (39) arasında alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirtilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş’ün boğazını sıktı. Nefessiz kalan genç kadın yere yığılırken evden kaçan Güngörmüş akşam saatlerinde abisine olayı haber verdi.
Süleyman Güngörmüş’ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve giderken evde hareketsiz şekilde yatan Melek Güngörmüş’ün öldüğü tespit edildi. Genç kadının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken polise teslim olan Süleyman Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na dün öğle vakti defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölüKorkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?

En Çok Okunan Haberler

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Son dakika! Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.