Astım ve alerjik hasta olanlarla ilgili çok önemli koronavirüs uyarısı

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye neden olan koronavirüsün, SARS ve MERS virüsleriyle aynı aileden geldiğini ve solunum yetmezliğine sebep olduğunu ifade etti. Şekerel, salgının öncekilerden en önemli farkının virüsün çok daha hızlı yayılması olduğunu belirtti.

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalananların yüzde 80'inin hastalığı hafif, yüzde 15'inin ağır ve yüzde 5'inin de çok ağır geçirdiğini ifade eden Şekerel, "Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı yüzde 1-3 civarında iken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görülüyor." dedi.

'VİRÜS KADIN VE ERKEKLERİ FARKLI ORANDA ETKİLİYOR'



Koronavirüsün kadın ve erkekleri farklı oranda etkilediğine işaret eden Şekerel, araştırmalara göre erkeklerde ölüm oranı yüzde 2,8 iken kadınlarda bu durumun yüzde 1,7 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Şekerel, virüse yakalandığı sırada başka bir rahatsızlığı bulunan kişilerin ölüm oranlarının da yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda en riskli grubun kalp rahatsızlığı olanlar, diyabet, solunum yolları, hipertansiyon ve kanser hastaları olduğunu söyledi.