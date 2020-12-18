Aston Martin DBS Superleggera Concorde üretime girdi

Nedeniz henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı gelmesi geciken Aston Martin DBS Superleggera Concorde, nihayet üretime geçiyor. Model tanıtımından 1 yıl sonra üretime giriyor. Özel baskılı Grand Tourer'ı piyasaya sürmenin neden bu kadar uzun sürdüğüne dair bir bilgi yok. Ancak küresel Koronavirüs salgınının her markayı olduğu gibi Aston Martin’i de etkiledi.

10 numaralı otomobil, siyah tavan ve önden arka sütuna doğru akan kırmızı çizgileriyle kontrast oluşturan beyaz bir boya rengine sahip. Ön bölüm, bagaj kapağı spoyleri ve difüzörde İngiliz bayrağı tasvir edilmiş. Koltuklarda 'Concorde' logosu, tavan döşemesinde bir 'ses patlaması' grafiği ve sürücünün güneşliğinde bir 'mach metre' deseninin yer aldığı kokpit oldukça ilgi çekici.

ASTON MARTIN, DBS SUPERLEGGERA CONCORDE HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Özel sürüm, 715 bg güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5,2 litrelik V12 motor ile geliyor. Model 340 km/s hız seviyesine ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını model 3,4 saniyede tamamlıyor. 2019'da DBS Superleggera Concorde'un tanıtılması sırasında marka yetkilileri, her arabanın satışından elde edilen gelirin çocuklara yardım olarak kullanılacağını söylediler.



