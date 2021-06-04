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Aston Martin DBX renkleriyle büyüleyecek

04.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de de büyük ilgi gören Aston Martin’in tarihinde ilk kez üretmiş olduğu SUV modeli DBX, Haziran ayında yeni renkleriyle görücüye çıkacak.

Aston Martin DBX renkleriyle büyüleyecek

Şimdiden büyük heyecan ve merak uyandıran bu renkler ise Heritage Racing Green, Sabiro Blue, China Grey, Onyx Black, Stratus White ve Arizona Bronze olacak.

DBX’in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü olduğunun altını çizen D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, 2021’in ilk günlerinde DBX’in Türkiye’deki sahiplerine kavuştuğunu hatırlatırken spor otomobil ruhuna sahip bu olağanüstü SUV’un şimdi de Aston Martin Turkey Showroom’larında yeni sahipleri ile buluşacağını müjdeledi.

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RAKİPLERİNDEN ÇOK ÜSTÜN

Aston Martin, ilk konsept çalışmalardan nihai ürüne kadar yüksek performanslı bir SUV vizyonuna tereddütsüz bir şekilde bağlı kaldı. DBX, kendine has bir alüminyum şasi platformunun oluşturulmasıyla başlayan yoğun bir geliştirme programı ile büyük çalışmalar sonucu tasarlandı. Başlangıçtan itibaren DBX, bir Aston Martin GT otomobilinin temel karakterini korurken, başka hiçbir modele benzemeyen pratiklik ve işlevsellik sunarak hem yolda hem de arazide rakiplerinden üstün olduğunu kanıtladı.

Titiz işçilikten çağdaş ve geleneksel malzemelerin harmanlanmasına, Aston Martin’in karakteristik özellikleriyle çevrili olan bu teknoloji harikası “SUV”, 4.0 V8 benzinli 550 HP ve 700 Nm tork üretebilen bir motora sahip. Birçok kritik noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başaran ve üstünlükleri ile göz dolduran “DBX”, dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor. Arka taraftaki elektrikli diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlardaki mükemmel performansıyla da dikkat çeken “DBX”, 638 litre bagaj hacmi ile de rakiplerinin çok üstünde bir kapasite sunuyor.

DBX, STANDART ÖZELLİKLERİYLE DE “TEK”

Aston Martin mühendisliği, 54:46 ağırlık dağılımı ile DBX’in dinamizmini pekiştiriyor; 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik opsiyonu da DBX’te standart olarak gelen diğer özelliklerden.

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Hiçbir rakibinde bulunmayan altı farklı sürüş modu, 9 ileri tam otomatik şanzımanıyla iddiasını ortaya koyan DBX’in opsiyon olarak sunulmayan, hepsi standart olan özelliklerini de şöyle sıralamak mümkün:

22 inç jantlar, off-road sistemi, panoramik cam tavan, Adaptive Cruise Control, Otomatik Acil Fren Sistemi, Çocuk Yolcu Koruma Sistemi, 360 derece kamera, Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü durumu alarmı…

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