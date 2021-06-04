Aston Martin DBX renkleriyle büyüleyecek

Şimdiden büyük heyecan ve merak uyandıran bu renkler ise Heritage Racing Green, Sabiro Blue, China Grey, Onyx Black, Stratus White ve Arizona Bronze olacak.

DBX’in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü olduğunun altını çizen D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, 2021’in ilk günlerinde DBX’in Türkiye’deki sahiplerine kavuştuğunu hatırlatırken spor otomobil ruhuna sahip bu olağanüstü SUV’un şimdi de Aston Martin Turkey Showroom’larında yeni sahipleri ile buluşacağını müjdeledi.

RAKİPLERİNDEN ÇOK ÜSTÜN

Aston Martin, ilk konsept çalışmalardan nihai ürüne kadar yüksek performanslı bir SUV vizyonuna tereddütsüz bir şekilde bağlı kaldı. DBX, kendine has bir alüminyum şasi platformunun oluşturulmasıyla başlayan yoğun bir geliştirme programı ile büyük çalışmalar sonucu tasarlandı. Başlangıçtan itibaren DBX, bir Aston Martin GT otomobilinin temel karakterini korurken, başka hiçbir modele benzemeyen pratiklik ve işlevsellik sunarak hem yolda hem de arazide rakiplerinden üstün olduğunu kanıtladı.