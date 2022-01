Aston Martin'den dikkat çeken duyuru! Sosyal medyadan paylaştı: "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"

Otomobil üreticisi Aston Martin tarafından "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadesiyle sosyal medyada paylaşılan gönderi, firmanın muhtemelen DBX'in performans odaklı versiyonunu ortaya çıkarmaya hazırlandığını gösterdi.

Aston Martin sosyal medya hesaplarından görüntülenebilen gönderide, "Değişim geliyor" ve "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca gönderideki video ile yeni modelin bazı parçalarına yönelik kısa bir ön bakış sunuldu.

Change is coming.

Power talks.



The world’s most

powerful luxury SUV.



01.02.22#AstonMartin#NewSeatOfPower