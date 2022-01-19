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Aston Martin'den dikkat çeken duyuru! Sosyal medyadan paylaştı: "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"

19.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, sosyal medyadan dikkat çekici bir gönderi yayınladı. Aston Martin söz konusu gönderisinde, "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadesine yer vererek 1 Şubat 2022 tarihini paylaştı. Görünüşe bakılırsa, DBX'in performans odaklı versiyonu geliyor.

Aston Martin'den dikkat çeken duyuru! Sosyal medyadan paylaştı: "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"

Otomobil üreticisi Aston Martin tarafından "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadesiyle sosyal medyada paylaşılan gönderi, firmanın muhtemelen DBX'in performans odaklı versiyonunu ortaya çıkarmaya hazırlandığını gösterdi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LÜKS SUV'Sİ"

Aston Martin sosyal medya hesaplarından görüntülenebilen gönderide, "Değişim geliyor" ve "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca gönderideki video ile yeni modelin bazı parçalarına yönelik kısa bir ön bakış sunuldu.

Aston Martin, söz konusu gönderide 1 Şubat 2022 tarihini verdi. Muhtemelen bu tarihte DBX'in yüksek performanslı versiyonu tanıtılacak ve bu model "dünyanın en güçlü lüks SUV'si" unvanını alacak.

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"DBX S" ADINI TAŞIYABİLİR

Şirket, performans odaklı versiyonun standart DBX'ten ne kadar daha güçlü olacağını açıklamamış olsa da önemli bir yükseltme bekleniyor. Bu versiyonun "DBX S" adını alması da ihtimaller arasında.


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