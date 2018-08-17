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Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 09:03 | Son Güncelleme

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in 2009 yılında piyasaya çıkardığı cabriolet modeli Aston Martin DBS Volante yenilendi. Yeni Aston Martin DSB Superleggera Volante test sürüşü sırasında casus kameralara yakalandı. İşte detaylar.

Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Aston Martin DBS Superleggera Volante, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi. Yüzeysel bir fotoğraf ile yeni model hakkında yorum yapmak oldukça zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki İngiliz üretici aslında bir cabriolet olan DSB Superleggera Volante için DSB serisinin DNA’sına büyük ölçüde sadık kalmış.

Önümüzdeki yıl yola çıkacak olan DSB Volante, karşısında pek de dişli rakipler bulamayacak. Çünkü Ferrari 812 Superfast için henüz bir cabriolet seçenek sunulmadı. Tabii Bentley Continental ve McLaren 720S Spider gibi rakipler yine de hafife alınmamalı.

Son olarak yeni DSB Volante’de İngiliz üreticinin 716 beyir güç çıkışına sahip olan 5.2 litrelik twin turbo V12 motoru kullanmış. Bu güçlü motor ise sekiz ileri otomatik ZF şanzıman ile desteklenmiş. Mevcut modele göre 100-120 kg ağırlık kazanan yeni DSB Volante için bir takım performans iyileştirmeleri mevcut. Ancak bir cabriolet modeli için yüksek sayılabilecek bu ek ağırlık her durumda aracın performans ve yakıt ekonomisi değerlerini kötü etkileyecektir.

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Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!
Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!
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Anahtar Kelimeler:
Aston Martin DSB Superleggera Volante otomobil

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