Aston Martin DSB Superleggera Volante rakip tanımayacak!

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Aston Martin DBS Superleggera Volante, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi. Yüzeysel bir fotoğraf ile yeni model hakkında yorum yapmak oldukça zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki İngiliz üretici aslında bir cabriolet olan DSB Superleggera Volante için DSB serisinin DNA’sına büyük ölçüde sadık kalmış.

Önümüzdeki yıl yola çıkacak olan DSB Volante, karşısında pek de dişli rakipler bulamayacak. Çünkü Ferrari 812 Superfast için henüz bir cabriolet seçenek sunulmadı. Tabii Bentley Continental ve McLaren 720S Spider gibi rakipler yine de hafife alınmamalı.

Son olarak yeni DSB Volante’de İngiliz üreticinin 716 beyir güç çıkışına sahip olan 5.2 litrelik twin turbo V12 motoru kullanmış. Bu güçlü motor ise sekiz ileri otomatik ZF şanzıman ile desteklenmiş. Mevcut modele göre 100-120 kg ağırlık kazanan yeni DSB Volante için bir takım performans iyileştirmeleri mevcut. Ancak bir cabriolet modeli için yüksek sayılabilecek bu ek ağırlık her durumda aracın performans ve yakıt ekonomisi değerlerini kötü etkileyecektir.

Samsung Galaxy Note 9 kutu açılış videosu



