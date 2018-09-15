HABER

Aston Martin elektrikli aracı ile göz dolduruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E dünya genelinde tanıtımı yapıldı. Çift elektrikli motoru bulunan Rapide E, 602 beygir güç üretebiliyor.

Aston Martin elektrikli aracı ile göz dolduruyor!

İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi Aston Martin tarihinde ilk kez üretimini yaptığı elektrikli Rapide E modelini tanıttı.

‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliğiyle ortaya çıkan Rapide E, yalnızca 155 adet üretilecek. Tamamen elektrikli iki motor ile piyasaya girecek olan model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek.

0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.

Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi Aston Martin’in Rapide E modeli Galler’deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston Martin’in dünya çapındaki en büyük ikinci tesisi olma özelliği taşıyor. Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyor.

Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor. Merakla beklenen Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.

Rapide E’de motor ve aktarma organlarında yapılan üst düzey revizenin dışında gövde kısmında da bir takım değişiklikler yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler sürüş dinamizmini arttırırken, otomobilde kullanılan hafif alaşımlar ve karbon kompozit malzemeler güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı tanıyor.

Aston Martin mühendislik ekibinin son projesi olan Rapide E’de bulunan gövde kanatlarının genişliği, motorun ve fren disklerinin en etkili şekilde soğutulmasını sağlıyor.

Aston Martin CEO'su Andy Palmer Rapide E ile ilgili yaptığı açıklamada “Çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik, hepimizin karşı karşıya kaldığı küresel bir sorun. Bir otomotiv mühendisi olarak, otomobil endüstrisinin uzun vadeli çözümler bulmaya ve zararlı emisyonları azaltmaya öncülük etmesinden gurur duyuyorum.

Aston Martin’in CEO'su olarak, Rapide E’yi gerçeğe dönüştürmek için Williams Advanced Engineering’le ve diğer ilgili teknoloji ortaklarımızla çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. İlk tamamen elektrikli üretim modelimiz olan Rapide E, bilgi birikimimizi hızlı bir şekilde takip edecek ve gelecekteki EV modellerinin karakter ve yüksek performanslı yeteneklerini sağlamamıza yardımcı olacak.

Rapide E, aynı zamanda, Lagonda'yı dünyanın ilk sıfır emisyonlu lüks marque olarak yeniden piyasaya sürme yolunda kritik bir adım olarak hizmet edecektir” dedi.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERMeğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...Meğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...
Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandıNokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı
Alan Wake şimdi de dizi oluyorAlan Wake şimdi de dizi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aston Martin otomobil

En Çok Okunan Haberler

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Yıpranmış lastikleri kendi yöntemiyle yenileyen adam sosyal medyada ilgiyle izlendi

Yıpranmış lastikleri kendi yöntemiyle yenileyen adam sosyal medyada ilgiyle izlendi

İlginizi Çekebilir

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Diğer Haberler
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Asus Zenfone 5z kullanıcılarına müjde!

Asus Zenfone 5z kullanıcılarına müjde!

Razer Phone 2 ne zaman tanıtılacak?

Razer Phone 2 ne zaman tanıtılacak?

Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

Alan Wake şimdi de dizi oluyor

Alan Wake şimdi de dizi oluyor

Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.