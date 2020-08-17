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Aston Martin James Bond'a özel 007 Edition serisi iki otomobil üretti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Aston Martin, yeni James Bond filmi No Time to Die'a özel olarak iki yeni James Bond otomobilini 007 Edition adı altında duyurdu. Aston Martin Vantage 007 Edition ve Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition adını taşıyan James Bond otomobilleri sınırlı sayıda üretilecek. İşte otomobillerin fiyatı ve özellikleri...

Aston Martin James Bond'a özel 007 Edition serisi iki otomobil üretti!

James Bond bir tutkudur. James Bond otomobilleri ise ayrı bir tutku. Aston Martin üretimi bu otomobiller, ilk James Bond filminden beri 007 kodlu ajanların yardımına koşuyor. Bu son James Bond filmi No Time to Die'da da değişmeyecek. Koronavirüs yüzünden vizyon tarihi geciken No Time to Die, Kasım ayında Aston Martin üretimi iki yenilenmiş 007 Edition James Bond otomobili ile karşımıza çıkacak. Aston Martin Vantage 007 Edition ve Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition adını taşıyan bu otomobiller daha film vizyona girmeden tanıtıldı bile.

ASTON MARTİN VANTAGE 007 EDİTİON ÖZELLİKLERİ

İlk modelimiz, Aston Martin Vantage 007 Edition. Bu otomobil, 1987 yapımı James Bond filmi Living Daylights'ta kullanılan Aston Martin V8 temel alınarak geliştirilmiş. Cumberland Grey adı verilen özel bir renge sahip olan otomobilin ızgara tasarımı da söylenildiğine göre oldukça özel bir yapıda. Krom çerçeveleriyle gayet hoş bir görünüm sunan yeni James Bond otomobili, iç mekanında ise aynı dışında olduğu gibi oldukça karanlık bir atmosfer sunuyor. Ancak bu iç mekan 007 işlemelerine sahip. Aston Martin Vantage 007 Edition, ayrıca bize ajan şıklığı diye bir şey olduğunu da göstermekte.

Aston Martin Vantage 007 Edition

ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA 007 EDİTİON

İkinci otomobilimiz ise Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition. Aston Martin DBS Superleggera'yı temel alan otomobil, göz alıcı bir seramik gri renk ile birlikte geliyor. Bu gri canavarın kaputunun altında ise 5,2 litrelik bir v12 motor bulunduruyor. V12 motor, 712 beygir güç üretebiliyor. Yani sadece özel bir otomobil değil, güçlü de bir otomobil. siyah karbon fiber detaylarıyla öne çıkan Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition, etrafını boylu boyunca dönen sarı renkli çerçeveleriyle de inanılmaz bir şıklık sunuyor.

Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition

'007 SERİSİ YARATMAK HER ZAMAN HEYECAN VERİCİ'

Aston Martin 007 Edition otomobiller yukarıda da bahsettiğimiz üzere sınırlı sayıda üretilecek. Örneğin; Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition'ın üretim planı sadece 25 adet ile sınırlı. Aston Martin Başkan Yardımcısı ve Kreatif Direktörü Marek Reichman ise bir 007 serisi yaratmanın, James Bond efsanesini barındıran bir otomobil geliştirmenin her zaman heyecan verici olduğunu söylüyor.

Aston Martin 007

ASTON MARTİN 007 EDİTİON OTOMOBİLLERİN FİYATI

Aston Martin Vantage 007 Edition'ın fiyatı 161.000 pound, Aston Martin DBS Sperleggera 007 Edition'ın fiyatı ise 279.025 pound olarak açıklandı. Otomobiller, 2021’in ilk çeyreğinde sahiplerine teslim edilecek. En azından Aston Martin'in açıklaması bu yönde.

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