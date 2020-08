Aston Martin James Bond'a özel 007 Edition serisi iki otomobil üretti!

James Bond bir tutkudur. James Bond otomobilleri ise ayrı bir tutku. Aston Martin üretimi bu otomobiller, ilk James Bond filminden beri 007 kodlu ajanların yardımına koşuyor. Bu son James Bond filmi No Time to Die'da da değişmeyecek. Koronavirüs yüzünden vizyon tarihi geciken No Time to Die, Kasım ayında Aston Martin üretimi iki yenilenmiş 007 Edition James Bond otomobili ile karşımıza çıkacak. Aston Martin Vantage 007 Edition ve Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition adını taşıyan bu otomobiller daha film vizyona girmeden tanıtıldı bile.

ASTON MARTİN VANTAGE 007 EDİTİON ÖZELLİKLERİ

İlk modelimiz, Aston Martin Vantage 007 Edition. Bu otomobil, 1987 yapımı James Bond filmi Living Daylights'ta kullanılan Aston Martin V8 temel alınarak geliştirilmiş. Cumberland Grey adı verilen özel bir renge sahip olan otomobilin ızgara tasarımı da söylenildiğine göre oldukça özel bir yapıda. Krom çerçeveleriyle gayet hoş bir görünüm sunan yeni James Bond otomobili, iç mekanında ise aynı dışında olduğu gibi oldukça karanlık bir atmosfer sunuyor. Ancak bu iç mekan 007 işlemelerine sahip. Aston Martin Vantage 007 Edition, ayrıca bize ajan şıklığı diye bir şey olduğunu da göstermekte.