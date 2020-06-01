Aston Martin James Bond'un otomobilini yeniden üretiyor!

007 James Bond, hep efsane bir otomobil modeli ile filmlerinde boy gösterdi. O otomobil Aston Martin DB5'in ta kendisiydi. Bond'un gözdesi, 55 yıllık aradan sonra tekrar boy göstermek üzere. Hem de casus özellikleriyle.

ASTON MARTİN DB5 GOLDFİNGER CONTİNUATİON ORTAYA ÇIKTI

Aston Martin, 1960'ların ünlü otomobili Aston Martin DB5'i tekrar üretti. Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation adıyla üretilen otomobil, James Bond'un kullandığı DB5 ile neredeyse aynı. Otomobile gücünü ise tek başlıklı, üç SU karbüratörlü ve yağ soğutuculu, 290 bhp'ye kadar çıkabilen 4.0 litrelik doğal emişli sıralı altı silindirli bir motor veriyor. Zaten otomobile dair bizi heyecanlandıran detaylar bunlar değil. Bizi heyecanlandıran detaylar Aston Martin'in özel efekt süpervizörü Chris Corbould OBE ile geliştirilen casus özellikleri.

JAMES BOND'A ÖZEL ÖZELLİKLER VAR

Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation'da multimedya sistemi yerine bir radar ekranı yer alıyor. Bu ekran simüle edilmiş durumda. Telefon, Koltuk altı gizli silahlar, uzaktan kumanda, Arka yapay sis dağıtım sistemi, simüle edilmiş arka yağ tabakası dağıtım sistemi, ön ve arka döner plakalar gibi James Bond filmlerinde gördüğümüz özellikler de bulunuyor. Bu özellikler ile otomobile sahip olan sürücülerin, kendilerini casus sanması mümkün. Üstelik planlarda, otomobile simüle edilmiş bir tüfek, kurşun geçirmez arka kalkan ve çıkarılabilir yolcu koltuğu eklemek de var.