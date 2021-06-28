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Aston Martin Valkyrie AMR Pro tanıtıldı! Herkes satın alamayacak

28.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aston Martin, Valkyrie AMR Pro'yu lanse etti. Aerodinamik tasarımı ile pistleri hedefleyen yeni Aston Martin Valkyrie AMR Pro, sınırlı sayıda üretileceği için herkesin satın alabileceği bir otomobil olmayacak.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro tanıtıldı! Herkes satın alamayacak

Aston Martin geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir görüntü paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Görüntüde gölgeli ancak devasa arka kanada sahip olduğu görülen bir otomobil göze çarpmıştı. Marka paylaşımında ise 28 Haziran Pazartesi gününe randevu vermişti. Nitekim Aston Martin'in duyurusu ile bu otomobilin Aston Martin Valkyrie AMR Pro olduğu ortaya çıktı.

İŞTE ASTON MARTIN VALKRYRIE AMR PRO!

Yeni Valkyrie AMR Pro, hiper otomobil sınıfının tüm özelliklerini bünyesinde taşıyor. Otomobil, ilk olarak tasarımıyla dikkat çekiyor. Aston Martin'in aktardıklarına göre Le Mans pistini 3 dakika 20 saniye içinde geçmeyi hedeflemek üzere tasarlanan Valkyrie AMR Pro, Valkyrie'den iki kat daha fazla yere basma kuvveti sağlıyor.

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En hızlı tur sürelerinin peşinde olan Valkyrie AMR Pro, Cosworth yapımı 6.5 litrelik atmosferik V12 motorunun değiştirilmiş bir versiyonundan güç alıyor. Böylece 1000 beygir güç üretebiliyor.

FORMULA 1 PERFORMANSI

Otomobil hibrit sisteminden yoksun bir şekilde geliyor. Ancak Valyrie AMR Pro'da karbon fiber odaklı bir dizi ağırlık tasarruf önlemleri var. Aston Martin, Valkyrie AMR Pro'nun bir Formula 1 aracına yakın pist performansı vaat ettiğini söylüyor.

Aston Martin

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HERKESİN SATIN ALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Valkyrie AMR Pro'nun teknik özellikleri ve performansıyla ilgili daha fazla ayrıntı bu yılın sonlarında açıklanacak. Sadece piste özel Valkyrie AMR Pro'ya herkesin sahip olması ise mümkün değil. Çünkü otomobilden tamamı soldan direksiyonlu olmak üzere 40 adet (+2 prototip) üretilecek. İlk teslimatların 2021 yılının 4. çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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