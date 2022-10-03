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Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard kimdir? Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında?

03.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın İrlandalı mafya babası Liam Byrne'nin oğlu Lee ile aşk yaşadığı öğrenildi. Genç kız, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Lilly-Ella Gerrard kimdir? İşte Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard ve sevgilisi Lee hakkında merak edilenler...

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard kimdir? Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında?

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre deneyimli teknik direktörün kızı, İrlandalı mafya babasının oğluyla birlikte. Peki, Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? İşte Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın biyografisi...

ASTON VILLA TEKNİK DİREKTÖRÜ STEVEN GERRARD'IN KIZI LILLY-ELLA GERRARD KİMDİR?

Lilly-Ella Gerrard 23 Şubat 2004 yılında dünyaya geldi. Annesi Annesi Alex Curran, babası ise Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'tır.

18 yaşındaki genç kızın @lilly.gerrardd kullanıcı adlı Instagram hesabında 189k takipçisi vardır.

LILLY-ELLA GERRARD - LEE BYRNE AŞKI

İngiliz basını Lilly-Ella'nın, 23 yaşındaki Lee Byrne ile nisan ayından beri görüştüğünü duyurdu. Steven Gerrard ve Liam Byrne ise İbiza'da bir barda görüntülendi.

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