ASTOP üyelerinden Türk lirasına destek

Çetin, "ABD'nin meselesi rahip Brunson değildir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına 'Ver Brunson'u, krizden kurtul' kolaycılığı, 15 Temmuz'da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyal güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ASTOP Dönem Sözcüsü Kenan Çetin, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyada kriz ve şiddetin merkezi haline geldiğini ifade etti.

Dolarlarını Türk lirasına çevirdikten sonra Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Toplantı Salonu'na geçen üyeler, 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek olan ASTOP üyeleri, döviz bürolarına giderek 8 bin doları bozdurdu.

Ağrı'da 52 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ASTOP üyeleri, Türk ekonomisine karşı yapılan spekülatif ataklara tepki gösterdi.

ABD ve işbirlikçilerinin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Geleceğe yürüyüş kararlılığımızı engelleyemeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. ASTOP'a bağlı STK'lar olarak bu hain oyunlara karşı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu sebeple STK’larımızın bir araya getirdiği dövizleri bozarak Türk lirasına destekte bulunduk. Vatanını, ülkesini seven her vatandaşı, yastık altındaki dövizleri bozmaya davet ediyoruz."

