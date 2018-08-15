ASTOP üyelerinden Türk lirasına destek

Ağrı'da Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösteren Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısı üzerine Türk lirasına destek olmak amacıyla ABD doları bozdurdu.
Ağrı'da 52 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ASTOP üyeleri, Türk ekonomisine karşı yapılan spekülatif ataklara tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek olan ASTOP üyeleri, döviz bürolarına giderek 8 bin doları bozdurdu.
Dolarlarını Türk lirasına çevirdikten sonra Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Toplantı Salonu'na geçen üyeler, 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı yaptı.
ASTOP Dönem Sözcüsü Kenan Çetin, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyada kriz ve şiddetin merkezi haline geldiğini ifade etti.
Çetin, "ABD'nin meselesi rahip Brunson değildir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına 'Ver Brunson'u, krizden kurtul' kolaycılığı, 15 Temmuz'da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyal güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
ABD ve işbirlikçilerinin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:
"Geleceğe yürüyüş kararlılığımızı engelleyemeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. ASTOP'a bağlı STK'lar olarak bu hain oyunlara karşı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu sebeple STK’larımızın bir araya getirdiği dövizleri bozarak Türk lirasına destekte bulunduk. Vatanını, ülkesini seven her vatandaşı, yastık altındaki dövizleri bozmaya davet ediyoruz."
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