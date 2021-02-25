AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Halk Sağlığı ve Sanayi Komiteleri, Kovid-19 aşısı üreten çeşitli ilaç şirketleri yöneticileri ile video konferans yöntemiyle oturum gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan Soriot, salgına karşı eşi benzeri görülmemiş bir hızda aşı geliştirdiklerini, 8 ay süren klinik deneylerde aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını anlattı.

Aşı üretimi için 15 ülkeden 20 ortakla çok sayıda arz zinciri kurduklarını belirten Soriot, "Şu anda dünya çapında aylık 100 milyon doz aşı üretiyoruz. Bu rakam nisandan sonra aylık 200 milyon doza çıkacak." diye konuştu.

"AŞI İHTİYACI MUAZZAM"

Soriot, Kovid-19 aşılarından kar sağlamadıklarını ve dünyada yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığını hatırlatarak aşı ihtiyacının muazzam olduğunu ifade etti.

Avrupa'da arz zincirindeki sorunlar nedeniyle beklenenden düşük miktarda aşı üretimi gerçekleşmesinden ve tedarik kesintilerinden üzgün olduğunu dile getiren Soriot, son dönemde aşı üretimini artırdıklarını vurguladı.

Soriot, AB ülkelerine aşı tedarikinin artacağına işaret ederek, "2021'in ilk çeyreğinde 40 milyon doz aşı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.