‘‘AstraZeneca ABD’den Aşı Onayını Ay Sonunda Alabilir’’

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren şirketlerden AstraZeneca, ABD’den acil kullanım onayını Mart sonu ya da Nisan ayında alabileceğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar aşının etkisinin değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanmasının ardından firmanın onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağını bildirdi.

Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen aşıya Avrupa Birliği ve birçok ülke onay vermişti, ancak ABD bunların dışında kaldı.

Şirketin sözcülerinden biri Reuters’a yaptığı açıklamada ABD’de yapılan üçüncü faz deney sonuçlarının FDA’in acil durum kullanım onayı vermesi için gerekli olduğuna dikkat çekti. Bu deneyin sonuçlarının gelecek haftalarda çıkmasını beklediklerini kaydeden sözcü hemen sonrasında da onay için FDA’e başvurmayı planladıklarını kaydetti.

ABD deneyinden merakla beklenen sonuçlar aşıya dair bazı güvenlik kaygılarını da giderebilir. Aşıyı olan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşması görülmesi bazı ülkelerin AstraZeneca aşısını uygulamayı durdurmasına neden olmuştu.