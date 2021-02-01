AstraZeneca AB’ye İlave Aşı Tedarik Edecek

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'ne 9 milyon ilave doz Corona virüsü aşısı tedarik etmeyi kabul ettiğini bildirdi.
AstraZeneca'nın Avrupa Birliği'ne Mart ayı sonuna kadar 40 milyon doz aşı tedarik etme hedefinin sadece yarısı karşılanmış durumda. İmalatta yaşanan sorunlar nedeniyle AstraZeneca'nın hedeflenen doz miktarını karşılayamaması, firma ile Avrupa Birliği arasında geçtiğimiz hafta anlaşmazlık yaşanmasına yol açmıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazar günü yedi aşı üreticisi firmayla yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, AstraZeneca'nın aşıları belirlenen takvimden bir hafta önce göndereceğini ve Avrupa'daki imalat kapasitesini arttıracağını söyledi.
Von der Leyen, son günlerde Avrupa Komisyonu'nun aşı siparişleri yönetiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yoğun baskı altındaydı.
Avrupa Birliği, 450 milyonluk nüfusun aşılanması konusunda İngiltere ve ABD'nin oldukça gerisinde. AB üyesi ülkelerdeki kitlesel aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesi bazı ulusal sorunlara, aşıların onaylanması sürecinin ağır seyretmesine ve ilk aşı dozlarının sayısının az olmasına bağlanıyor.
AstraZeneca'nın geçen hafta imalatta yaşanan sorunlar nedeniyle AB'ye üye 27 ülkeye sadece 31 milyon doz tedarik edeceğini açıklaması iki taraf arasında şiddetli tartışmalara yol açtı. Brüksel'deki AB yetkilileri, AstraZeneca'nın İngiltere gibi diğer müşterilere kıyasla AB'ye haksız muamele yapmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Cuma günü AstraZeneca aşısının AB çapında kullanımına onay verilmesinden birkaç saat önce Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Corona virüsü aşılarının ithalatında uygulanan kuralların sıkılaştırılacağı açıklandı. Açıklama, İngiltere'de öfkeli tepkiyle karşılandı. Avrupa Komisyonu daha sonraki açıklamasında yeni kuralların AB'de üretilen aşıların Kuzey İrlanda'ya gönderilmesine sınırlama getirmeyeceğini bildirdi. İngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası anlaşmaya göre İngiltere toprağı sayılan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında sınırlararası engelsiz geçiş garantisi verilmişti.
AB üyesi ülkeler, geçen yıl Avrupa Komisyonu'nun farklı aşı üreticileriyle anlaşmalar imzalamasını memnunlukla karşılamış, 27 ülkenin tamamına uygun fiyatlarla adil aşı dağıtımı sağlanmasının garanti altına alındığı kaydedilmişti.
Ancak o dönemden bu yana AB üyesi olmayan ülkelerin nüfuslarını bir an önce aşılamak için hızla harekete geçmesi, AB üyesi ülke vatandaşlarının Brüksel'e karşı tavrının soğumasına neden oldu.
Kitlesel aşılama çalışmalarındaki başarılarını öne çıkaran İngiliz hükümetiyse İngiltere'nin Avrupa'da en çok ölüm vakasının kayda geçtiği ülke olduğu gerçeğini arka plana itmeyi başardı.
Almanya aşı yarışında geride
Resmi verilere göre İngiltere'de Cumartesi günü 598 bin 389 doz aşı yapıldı. Bu sayı, Almanya'da Cuma günü yapılan aşılardan altı kat daha fazla. Almanya, haftasonunda yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin henüz veri açıklamadı.
Almanya şimdiye kadar nüfusunun yüzde 2,2'sine en az bir doz aşı yaptı. İngiltere'deyse bu oran yüzde 13,2.
Başbakan Angela Merkel, Pazartesi günü ”aşı fiyaskosu” olarak tanımlanan durumu ele almak üzere eyalet valilerini çağırdı.
Avrupa Komisyonu Başkanı olmadan önce Almanya Savunma Bakanı olarak görev yapan von der Leyen ise AB'nin ”iyi ilerleme kaydettiği” konusundaki ısrarlı tavrını korudu.
Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'ye konuşan von der Leyen, ”Elbette ki şu anda zor bir dönemden geçiyoruz” dedi, ancak yılın ikinci çeyreğinde yeni aşı formülleri onay aldıkça ve imalat kapasitesi arttıkça aşı dozu sayılarının artacağını söyledi.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak aşı geliştiren Pfizer ise küresel imalatı 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarmayı planladığını bildirdi. BioNTech'ten Pazartesi günü yapılan açıklamada yılın ikinci çeyreğinde AB'ye ilave 75 milyon doz aşı daha sağlanacağını kaydetti.
Öte yandan Avrupa Komisyonu, birliğin acil sağlık durumlarına verdiği yanıtı geliştirmek ve ”pandemi hazırlılığına daha planlı ve yapısal bir yaklaşım getirmek” için özel bir birim oluşturulmasının planlandığını bildirdi.
Karnavala baskın
Almanya'da polis, ülkede Corona enfeksiyonu vakalarının en yüksek olduğu bölgelerden birinde düzenlenen bir karnavala baskın düzenledi. DPA haber ajansına göre Juechsen kasabasındaki karnavala 90 kişi katıldı. Polis, katılımcıların karnavalı sosyal medya üzerinden düzenlediğini bildirdi.
Juechsen kasabasının bulunduğu Almanya'nın doğusundaki Schmalkalden-Meiningen bölgesinde son yedi gündür her 100 bin kişide 326 yeni vaka ortaya çıkıyor. Pazartesi günü Almanya çapında bu oran ortalama 91'di.
Şu anda ikinci kapanma sürecini yaşayan Almanya'da çok sayıda ünlü karnaval, salgın nedeniyle iptal edildi.
2022 yılı için Corona virüsü aşı arzını garanti altına almak isteyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya ve AB çapında imalat kapasitesini önceden güvence altına almanın önemli olduğunu söyledi. Spahn, bağışıklığı güçlendirmek için ek aşıya ihtiyaç olup-olmadığı ya da ne zaman ihtiyaç olabileceğinin netlik kazanmadığını, aşıların yeni mutasyonlara uyumlu hale getirilip-getirilmeyeceğininse bilinmediğini söyledi.
Macron’dan komşu ülkeler için çağrı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, AB'yi Avrupalı komşularına Corona aşısı elde etme yarışında daha çok yardım etmeye çağırdı.
Elysee Sarayı'nda konuşan Macron, ”Fransa ve Avrupa, Sırbistan'a daha çok destek olabilirdi” dedi. Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, geçen hafta aşılama konusunda kendilerine yeterince destek olmadığını düşündüğü AB'yi eleştirmiş, çok daha fazla destek beklediklerini söylemişti.
Sırbistan, Ocak ayı başında Çin firması Sinopharm'ın ürettiği Corona virüsü aşısını satın alarak aşılama çalışmalarına başlamıştı.
AB'ye seslenen Macron, önümüzdeki aylarda birlik ülkelerinin nüfuslarının aşıya erişimini hızlandırması, ancak bir yandan da komşu ülkelere yardım etmesi çağrısında bulundu.
Sahte Corona testi çetesi
Öte yandan suç çetelerinin pandemi dönemi seyahat kısıtlamalarından fayda sağlamaya çalıştığı uyarısında bulunan Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, sahte Corona testi sertifikalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Çok sayıda ülke, son dönemde, gümrük kapılarından giriş yapacak yabancı ülke vatandaşlarından negatif Corona virüsü test sonucu ibraz etmeleri zorunluluğu getirmişti.
Europol, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Paris Charles de Gaulle havaalanında yolculara negatif test sonuçları satan bir çetenin ortaya çıkarıldığını bildirdi.
İngiliz yetkililer de 137 dolar karşılığında negatif Corona virüsü testi sonuçları satan sahteci bir çete ortaya çıkarıldığını açıkladı.