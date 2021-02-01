AstraZeneca AB’ye İlave Aşı Tedarik Edecek

Avrupa Birliği, 450 milyonluk nüfusun aşılanması konusunda İngiltere ve ABD'nin oldukça gerisinde. AB üyesi ülkelerdeki kitlesel aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesi bazı ulusal sorunlara, aşıların onaylanması sürecinin ağır seyretmesine ve ilk aşı dozlarının sayısının az olmasına bağlanıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazar günü yedi aşı üreticisi firmayla yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, AstraZeneca'nın aşıları belirlenen takvimden bir hafta önce göndereceğini ve Avrupa'daki imalat kapasitesini arttıracağını söyledi.

AstraZeneca'nın Avrupa Birliği'ne Mart ayı sonuna kadar 40 milyon doz aşı tedarik etme hedefinin sadece yarısı karşılanmış durumda. İmalatta yaşanan sorunlar nedeniyle AstraZeneca'nın hedeflenen doz miktarını karşılayamaması, firma ile Avrupa Birliği arasında geçtiğimiz hafta anlaşmazlık yaşanmasına yol açmıştı.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'ne 9 milyon ilave doz Corona virüsü aşısı tedarik etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Cuma günü AstraZeneca aşısının AB çapında kullanımına onay verilmesinden birkaç saat önce Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Corona virüsü aşılarının ithalatında uygulanan kuralların sıkılaştırılacağı açıklandı. Açıklama, İngiltere'de öfkeli tepkiyle karşılandı. Avrupa Komisyonu daha sonraki açıklamasında yeni kuralların AB'de üretilen aşıların Kuzey İrlanda'ya gönderilmesine sınırlama getirmeyeceğini bildirdi. İngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası anlaşmaya göre İngiltere toprağı sayılan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında sınırlararası engelsiz geçiş garantisi verilmişti.

AstraZeneca'nın geçen hafta imalatta yaşanan sorunlar nedeniyle AB'ye üye 27 ülkeye sadece 31 milyon doz tedarik edeceğini açıklaması iki taraf arasında şiddetli tartışmalara yol açtı. Brüksel'deki AB yetkilileri, AstraZeneca'nın İngiltere gibi diğer müşterilere kıyasla AB'ye haksız muamele yapmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Ancak o dönemden bu yana AB üyesi olmayan ülkelerin nüfuslarını bir an önce aşılamak için hızla harekete geçmesi, AB üyesi ülke vatandaşlarının Brüksel'e karşı tavrının soğumasına neden oldu.

Kitlesel aşılama çalışmalarındaki başarılarını öne çıkaran İngiliz hükümetiyse İngiltere'nin Avrupa'da en çok ölüm vakasının kayda geçtiği ülke olduğu gerçeğini arka plana itmeyi başardı.

Almanya aşı yarışında geride

Resmi verilere göre İngiltere'de Cumartesi günü 598 bin 389 doz aşı yapıldı. Bu sayı, Almanya'da Cuma günü yapılan aşılardan altı kat daha fazla. Almanya, haftasonunda yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin henüz veri açıklamadı.

Almanya şimdiye kadar nüfusunun yüzde 2,2'sine en az bir doz aşı yaptı. İngiltere'deyse bu oran yüzde 13,2.

Başbakan Angela Merkel, Pazartesi günü ”aşı fiyaskosu” olarak tanımlanan durumu ele almak üzere eyalet valilerini çağırdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı olmadan önce Almanya Savunma Bakanı olarak görev yapan von der Leyen ise AB'nin ”iyi ilerleme kaydettiği” konusundaki ısrarlı tavrını korudu.