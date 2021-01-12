AstraZeneca AB'ye onay başvurusu yaptı

AB'den onay alan ikinci aşı Moderna'nın ilk parti sevkiyatı ise Almanya'ya ulaştı.Avrupa'da aşılama çalışmaları hız kazanıyor. İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısına onay almak için bugün Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. Kurum şu ana kadar BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna'nın koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi. AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı onay alması halinde AB içinde kullanılan üçüncü koronavirüs aşısı olacak. Almanya'da Moderna ile aşılama başlıyor AB'de geçen hafta onay alan ABD'li şirket Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısının ilk parti sevkiyatı Almanya'ya ulaştı. 60 bin doz aşının 16 eyaletteki aşı merkezlerine dağıtımı yapılacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, şirketin yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Almanya'ya 2 milyon doz aşı, yıl içinde de toplam 50 milyon doz aşı sevk etmesinin planlandığını söyledi. ZDF kanalına konuşan Sağlık Bakanı Spahn, aşıların arzının kıt olmasından ötürü BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna aşısı arasında bir tercih yapılamayacağını da söyledi.

Moderna'nın aşısının BioNTech/Pfizer aşısının aksine eksi 70 derecede sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekmiyor. Bu nedenle aşının kullanımının daha kolay olduğu belirtiliyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) verdiği bilgilere göre, Almanya'da şu ana kadar 613 bin 347 kişi aşı oldu. Aşı Komisyonu iki dozun arasını açmaya karşı Öte yandan aşılama hızını artırmak için 21 gün arayla iki doz halinde vurulan mRNA teknolojisine dayalı koronavirüs aşılarının ikinci dozunun daha geç vurulması da gündeme gelmişti. Ancak Robert Koch Enstitüsü bünyesinde görevli Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) bu öneriye karşı çıktı. Stiko Başkanı Thomas Mertens, ikinci dozun ötelenmesine "sadece bir doz aşı ile tehlikeli mutasyonlar daha hızlı yayılma imkânı bulabilir" sözleriyle karşı çıktı. Rheinischen Post gazetesine konuşan Mertens, diğer virüs sistemlerinde yarı bağışıklığın hızlı mutasyonlara yol açabildiğinin ve aşının etkisini yitirebildiğinin gözlendiğini söyledi. Ayrıca Mertens, tek doz aşı vurulması halinde bağışıklığın özellikle yaşlı hastalarda hızlı bir şekilde kaybolabileceği uyarısı da yaptı.