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AstraZeneca AB'ye sevkiyatı yüzde 60 azalttı

23.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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AstraZeneca, üretim sürecindeki sıkıntıdan dolayı AB’ye ilk etapta planlanan yüzde 60 daha az aşı gönderebileceğini açıkladı.

BioNTech-Pfizer aşısının sevkiyatında da gecikmeler yaşanması AB'de hoşnutsuzluğu artırıyor.İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine planlanandan daha az koronavirüs aşısı gönderebileceği açıklandı. Bir üst düzey AB yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı yılın çeyreğinde planlanan dozda yaklaşık yüzde 60'lık bir kesintiye giderek, 31 milyon doz aşı gönderebileceğini söyledi. Yetkili, şirketin ikinci çeyrek için ise bir rakam vermediğini belirtti.

AB'den kullanım iznini alması beklenen AstraZeneca'nın Mart ayı sonuna kadar 27 AB ülkesine yaklaşık 80 milyon doz ulaştırması planlanıyordu. Şirketin, daha önce üzerinde anlaşılan bu miktarda kısıtlamaya gitmesine gerekçe olarak Belçika'daki ortakları Novasep'in denetimindeki bir üretim merkezinde yaşanan sıkıntıyı gösterdiği belirtildi.

AB'nin Sağlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides üye ülkelerin ve Komisyon'un şirkete yaşanan sıkıntıdan dolayı duydukları memnuniyetsizliği ilettiklerini söyledi. AB ülkelerinin öngörülen sevkiyat planına göre aşılama programlarını oluşturduklarını hatırlatan Kyriakides, Birlik'in bundan sonra da aşı dozlarının sevkiyat sürecinin hızlandırılması için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.

Şirkette yaşanan söz konusu problemi Alman Bild gazetesi haberleştirmişti. Gazetede yer alan haberde, aşının kimi ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüse uygun hale getirilmesi gerektiği, bu nedenle de halihazırda üretilmiş dozların sevkiyatının yapılamadığı öne sürülmüştü.

AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi'yle işbirliğinin ürünü olan aşı, Birleşik Krallık'ta acil kullanım onayı alarak uygulanmaya başlanmıştı. Aşının önümüzdeki hafta da AB'den kullanım iznini alması bekleniyor.

Pfizer aşısının sevkiyatında da gecikme yaşanıyor

Diğer koronavirüs aşılarının sevkiyatında da gecikmeler yaşanıyor. ABD’li biyoteknoloji şirketi Pfizer'in aşısında yaşanan gecikme AB ülkelerinde memnuniyetsizliğin artmasına neden oluyor. AB Komisyonu'nun bir sözcüsü, Cuma günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketten net bir izahat talep edeceklerini söyledi. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortağı Pfizer'a en ağır eleştiri ise İtalya ve Çekya'dan geldi. İtalya, şirketi yaşanan gecikmeden dolayı hukuki süreç başlatmakla tehdit etti.

Şirketin AB ile imzaladığı anlaşmanın koşulları gizli tutulurken, Pfizer'la sevkiyat koşulları konusunda her AB üyesi ayrı bir uzlaşma sağlıyor. Şirketin haftalık ya da üç aylık süreçte belirli miktarda dozun sevkiyatını gerçekleştirmiş olma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

rtr, dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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