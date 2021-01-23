AstraZeneca AB'ye sevkiyatı yüzde 60 azalttı

BioNTech-Pfizer aşısının sevkiyatında da gecikmeler yaşanması AB'de hoşnutsuzluğu artırıyor.İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine planlanandan daha az koronavirüs aşısı gönderebileceği açıklandı. Bir üst düzey AB yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı yılın çeyreğinde planlanan dozda yaklaşık yüzde 60'lık bir kesintiye giderek, 31 milyon doz aşı gönderebileceğini söyledi. Yetkili, şirketin ikinci çeyrek için ise bir rakam vermediğini belirtti.

AB'den kullanım iznini alması beklenen AstraZeneca'nın Mart ayı sonuna kadar 27 AB ülkesine yaklaşık 80 milyon doz ulaştırması planlanıyordu. Şirketin, daha önce üzerinde anlaşılan bu miktarda kısıtlamaya gitmesine gerekçe olarak Belçika'daki ortakları Novasep'in denetimindeki bir üretim merkezinde yaşanan sıkıntıyı gösterdiği belirtildi.

AB'nin Sağlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides üye ülkelerin ve Komisyon'un şirkete yaşanan sıkıntıdan dolayı duydukları memnuniyetsizliği ilettiklerini söyledi. AB ülkelerinin öngörülen sevkiyat planına göre aşılama programlarını oluşturduklarını hatırlatan Kyriakides, Birlik'in bundan sonra da aşı dozlarının sevkiyat sürecinin hızlandırılması için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.