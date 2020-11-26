Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Geçtiğimiz günlerde “Kendinize bir aşı alın” mottosuyla bir fincan kahveden daha ucuz olduğu belirtilerek açıklanan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısının yüzde 90’a varan etkinliği olduğu ifade edilmişti.

New York Times’ın haberine göre, Astrazeneca koronavirüs aşısını açıklarken ‘yüzde 90’a varan’ ifadesini kullanması, açıklamada aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Zira ilk yapılan açıklamada aşının başarı oranı yüzde 70 idi. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘AŞI DOZAJINDA HATA YAPTIK’

AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.

Birçok Bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini aşındırdığının altını çizdi.