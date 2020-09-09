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AstraZeneca aşı çalışmalarını askıya aldı

09.09.2020 08:42 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik deneylerini yapan AstraZeneca şirketi, bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine aşı çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik çalışmalarına katılan bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine, araştırmaları askıya aldığını duyurdu. AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bunun rutin bir önlem olduğu belirtilerek, "Büyük deneyler sırasında sıklıkla hastalıklar ortaya çıkar, ancak bunların titizlikle kontrol edilmesi için bağımsız bir şekilde incelenmesi gerekir" denildi.

Açıklamada, aşının onay almasındaki gecikmesinin mümkün olduğunca az olabilmesi için AstraZeneca'nın incelemeleri hızlandıracağı belirtildi. Yapılacak incelemeler, söz konusu denekte ortaya çıkan hastalıkların aşı ile bağlantılı olup olmadığını belirlemeyi hedefliyor. Çalışmaların askıya alındığı dönemde, hiçbir deneğe aşı yapılmaması ve şimdiye kadar aşı olanların da gözetim altında tutulması gerekiyor.

Hastalık konusunda bilgi verilmedi

Denekte ortaya çıkan sağlık sorunlarının ne olduğu konusunda bilgi vermeyen AstraZeneca, ancak bunun tek bir vaka olduğunu kaydetti. New York Times gazetesi ise konuya dair bilgi sahibi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, denekteki sağlık sorununun omurilikte virüslerin yol açtığı iltihaplanma sonucu oluşan transvers miyelit adlı hastalık olduğunu öne sürdü.

Oxford Üniversitesi'nin işbirliği ile geliştirilen ve "AZD1222" adı verilen aşının üçüncü faz klinik deneyleri Birleşik Krallık, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce deneğin katılımı ile yürütülüyordu.

Güvenliğe öncelik

Covid-19 salgınının önlenmesinin aciliyeti ve siyasetten gelen baskılara rağmen, aşı çalışmaları yapan AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Sanofi ve BioNTech ile GlaxoSmithKline şirketleri Salı günü yaptıkları açıklamada, aşıda bilimsel güvenlik standartlarına uyma taahhüdünde bulunduklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde aceleyle aşıya onay vermesi endişe yaratıyor. Trump, yıl sonuna kadar veya başkanlık seçimlerine kadar aşının bulunacağını vaadediyor.

Reuters,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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