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AstraZeneca aşısı 65 yaş altına yapılacak

28.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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AstraZeneca aşısı 65 yaş altına yapılacak

AB ile AstraZeneca şirketi arasında tedarikte yaşanan gerginlik sürerken Alman Aşı Komisyonu, aşının 65 yaş üstünde kullanımı için yeterli veri bulunmadığını bildirdi.

Aşıya onay için karar Cuma günü çıkacak.İngiliz-İsveç ortaklığındaki aşı üreticisi AstraZeneca ile AB arasında tedarik krizi sürerken Alman Aşı Komisyonu aşıyla ilgili raporunda güncellemeye gitti.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Aşı Komisyonu, aşının 65 yaş üzerindeki etkinliği konusunda elde yeterli veri bulunmadığını belirterek bu nedenle sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

Komisyon, son bulgular ışığında aşı tavsiyelerini güncelleyerek "Aşının 65 üstü yaş grubundaki etkinliğini değerlendirmeye elverişli veriler şu an için yetersiz kalmaktadır" ifadesine yer verdi.

Raporda, "AstraZeneca aşısının mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılardan farklı olarak sadece 18-64 yaş grubuna uygulanması gerektiği" kaydedildi. AB içinde şimdiye kadar mRNA yöntemiyle üretilen BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın aşıları kullanım izni almıştı.

AstraZeneca'ya AB çapında kullanım izni verilmesi konusunda karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Cuma günü yapacağı toplantıda verilecek.

AB aşı ihracatına onay koşulu getiriyor

AstraZeneca'nın AB'ye önceden taahhüt ettiği doz miktarını tutturamayacağını açıklamasının ardından yaşanan gerginlik de sürüyor. Şirketin AB dışındaki İngiltere gibi üçüncü ülkelere sevkiyatı planlandığı gibi sürdürdüğünden şüphelenen AB, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturacak.

AB Komisyonu, aşı ihraç planlarının Komisyon'a sunulması ve onaya tabi olmasını öngören mekanizmayla ilgili ayrıntıların Cuma günü açıklanacağını bildirdi.

Belçika'daki fabrikaya teftiş

Diğer yandan AstraZeneca'nın Belçika'nın Seneffe beldesindeki fabrikasına Belçika Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla bugün müfettişler gönderildiği bildirildi. AB Komisyonu'nun isteği üzerine verilen talimatla yapılan teftişte, şirketin aşı sevkiyatında açıkladığı gecikmelerin fabrikadaki sorunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının denetlendiği kaydedildi. Teftiş sonucuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Şirket, Cuma günü yapılması planlanan sevkiyatın AB içindeki üretim zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle, sözleşmede belirlenen miktarın altında kalacağını bildirmişti. AstraZeneca'nın AB içinde Belçika ve Hollanda'da fabrikası bulunuyor.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, AB'nin tedarik anlaşmasını yapmakta geciktiğini, bu nedenle şirketin Belçika'daki fabrikada üretimde yaşanan sorunları halletmek için yeterli zamanının kalmadığını savunmuştu. Soriot, benzer sorunların İngiltere'deki üretim zincirinde de yaşandığını, ancak Londra'nın anlaşmayı AB'den üç ay önce yapması nedeniyle sorunların giderilmesinin mümkün olabildiğini kaydetmişti.

AFP,rtr,dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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