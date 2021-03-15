AstraZeneca aşısı Almanya'da askıya alındı

Almanya'da Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şu ana kadar kullanım onayı verdiği dört aşıdan üçü olan Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları uygulanıyordu. EMA'nın geçen hafta onay verdiği Johnson&Johnson aşısı ise Almanya'da henüz kullanılmaya başlanmadı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın aşıyla ilgili yeni bulguların aşıya verilen onayı etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili kararını yakında güncellemesi bekleniyor.

Enstitü, AstraZeneca aşısının kullanıldığı birçok Avrupa ülkesinde aşının uygulanmasının ardından beyin damarlarında kan pıhtılaşması (tromboz) vakalarının görülmesi sonrasında aşıyla ilgili yeni incelemelerin gerekli olduğu tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya Federal Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsünün açıklamasına göre, aşının uygulanmasına "tedbir amaçlı" olarak ara verildi. Sözcü, federal hükümetin Almanya'da aşılar konusunda tavsiye kararlarını açıklayan Paul-Ehrlich Enstitüsü'nün güncel tavsiyesi doğrultusunda hareket edildiğini belirtti.

Almanya'da kullanımda olan üç koronavirüs aşısından bir olan AstraZeneca'nın uygulanması askıya alındı.

Ne olmuştu?

AstraZeneca koronavirüs aşısının uygulandığı birçok kişide kan pıhtılaşması vakalarının görülmesi üzerine Danimarkageçen hafta perşembe günü aşılama sürecini askıya almıştı. Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtilmişti. Danimarka'da 60 yaşında bir kadın, aşı olmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Danimarka'yı Norveç, İzlanda, Bulgaristan ve Hollanda izledi. Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg da aşının belli bir serisinin uygulanmasını askıya alırken, İtalya ve Romanya ise başka bir serinin uygulanması sürecini durdurdu.

İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İngilere'de aşı olan on yedi milyondan fazla kişinin verilerinin değerlendirildiği analizlerin "aşının akciğer embolisi veya tromboz riskini artırdığına dair hiçbir kanıt ortaya koymadığını" açıklamıştı.

dpa,AFP/BÖ,SSB

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