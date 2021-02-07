AstraZeneca aşısı Güney Afrika varyantına karşı sınırlı etkili

Şirket aşının etkisinin iyileştirilmesi üzerinde çalıştığını duyurdu.İngiliz-İsveç ortaklığıyla geliştirilen AstraZeneca aşısının, koronavirüsün hafif geçen Güney Afrika varyantı enfeksiyonunda etkisinin sınırlı olduğu açıklandı.

AstraZeneca, Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi ile İngiliz Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın ilk sonucunun bunu ortaya koyduğunu doğruladı. Şirketin bir sözcüsü, araştırmanın birinci ve ikinci fazının ilk sonuçlarına göre, koronavirüsün Güney Afrika türünün yol açtığı Covid-19 enfeksiyonlarının hafif geçenlerinde aşının sınırlı etki gösterdiğini söyledi. Öncesinde Financial Times, aşının varyantlarda sınırlı etki gösterdiğine dair bir haber yayınlamıştı.

Uzmanların henüz büyüteç altına almadığı ve çoğu genç ve sağlıklı yetişkin üzerindeki etkinin gözlendiği araştırmaya 2 bin 26 kişinin katıldığı, katılımcıların yarısına gerçek aşının yapıldığı, hiçbir katılımcının hastalığı ağır geçirmediği veya vefat etmediği bildirildi. AstraZeneca, geliştirdiği aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğini savunuyor, ancak diğer yandan bunu ortaya koymaya yetecek yeterli araştırma olmadığını da tekrarlıyor.