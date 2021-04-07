“AstraZeneca Aşısı ile Pıhtılaşma Arasında Bağ Olabilir”

EMA Güvenlik Komitesi Başkanı Sabine Straus'a göre kurum, 34 milyon AstraZeneca aşısının yapıldığı Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde Nisan ayı başına kadar 169 kişide beyinde kan pıhtılaşması vakası bildirimi aldı.

EMA'dan bugün yapılan açıklamada, “Sağlık çalışanları ve AstraZeneca aşısı yapılan kişilerin aşı yapıldıktan sonraki iki hafta içinde son derece nadir rastlanan kan pıhtılaşması ve düşük trombosit seviyesi olasılığına karşı bilinçli olmaları” hatırlatıldı.

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan bir grup da, AstraZeneca aşısının 30'lu yaşların altındaki kişilere mümkün olduğunca verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bir yetkili, bu adımın “aşırı temkinlilikten” kaynaklandığını söyledi.

EMA'dan yapılan açıklamaysa AstraZeneca aşısı açısından yeni bir tökezleme anlamına geliyor. Maliyetine satılan, fiyatı doz başına sadece birkaç dolar olan piyasadaki bu en ucuz Corona virüsü aşısı aynı zamanda şimdiye kadar en yüksek dağıtım hacmine ulaşan aşı. İngiltere ve Avrupa anakarasında geniş çaplı kullanılan aşının, gelişmekte olan ülkelerin kitlesel aşılama programlarında da en çok kullanılan aşı olması öngörülüyor.

Reuters haber ajansı tarafından görülen bir mektuba göre AB ülkelerinin sağlık bakanlarına, EMA'nın aşının güvenliğine ilişkin kararının aşılama planları üzerinde hemen etkili olacağı ve buna karşı eşgüdümlü yanıt verilmesi gerektiği söylendi.

“Faydaları zararından fazla”

Uzmanlar, AstraZeneca aşısı ve kan pıhtılaşması vakaları arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu kanıtlansa bile genel nüfus açısından ciddi bir pıhtılaşma vakasıyla karşı karşıya kalma riskinin Corona enfeksiyonuna yakalanma riskinden daha az olduğunu kaydediyor. Corona virüsünün kendisi ya da doğum kontrol hapları gibi bazı ilaçlar da kan pıhtılaşmasına yol açabiliyor.

Gerek EMA gerekse Dünya Sağlık Örgütü (WHO) AstraZeneca aşısının faydalarının zararından fazla olduğunu kaydediyor.

EMA Başkanı Emer Cooke, Çarşamba günkü açıklamasında, “Corona enfeksiyonundan ölme riski, nadiren görülen bu yan etkilerden ölme riskine kıyasla çok daha yüksek” dedi.

AstraZeneca, daha önce yaptığı açıklamada, araştırmaların, aşı olanların kan pıhtılaşması riskinin genel nüfusunkine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymadığını bildirmişti.

Ancak aşı, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin bir dozaj hatası nedeniyle iki farklı etkinlik verisi elde ettiği geçtiğimiz yılın sonundan bu yana bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.