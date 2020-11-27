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Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

27.11.2020 20:57 | Son Güncelleme:
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Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

İngilitere'de Astrazeneca tarafından geliştirilen korona aşısı, pandemiyle mücadelede umut vermişti.

Ancak aşıya yönelik eleştiriler artıyor. İngiltere hükümeti de aşının tekrar incelenmesine karar verdi.İngiliz ilaç üreticisi Astrazeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili tartışmalar üzerine İngiltere'de hükümet aşının tekrar incelenmesine karar verdi. Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının Covid-19'a karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklanmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığından Cuma günü başkent Londra'da aşıyla ilgili yapılan açıklamada, "Aşının güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşılaması, onaylanması için ilk ve önemli bir adım" denildi. Bakanlığın açıklamasında, aşıyla ilgili incelemenin İngiltere İlaç Denetim Dairesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

Aşının klinik çalışmaları ve açıklanan etkisiyle ilgili şüpheler nedeniyle inceleme yapılacağını kaydeden İsveç ve İngiliz sermayeli Astrazeneca şirketinin sözcüsü de Alman haber ajansı dpa'ya incelemeyle "aşıyla ilgili mevcut çalışmalara ilişkin verilerin tamamlanacağını" söyledi.

Şirketten açıklamada, aşının testler sonucunda yüzde 70 olarak belirlenen etkisinin belirli bir dozla yükseltilebileceği belirtilerek farklı dozlarda iki klinik çalışmadan elde edilen verilerin dikkate alındığı aktarıldı.

İkinci ve üçüncü faz kombine denemelerde, deneklere önce yarım doz, bir ay sonra da tam doz aşı uygulandığı belirtilen açıklamada, buradan elde edilen ara sonuçlara göre aşının etkisinin yüzde 90 olarak tespit edildiğine işaret edildi. İki tam doz uygulanan üçüncü faz denemelerde ise etkinin yüzde 62 olarak görüldüğü belirtilirken, ortalama etkinin böylece yüzde 70 olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Neden eleştiriliyor?

Ancak uzmanlar deneklere farklı dozlar verilerek elde edilen sonuca göre etkinin açıklanmasını eleştiriyor. ABD'li araştırmacılar ayrıca aşının yüzde 90 etki sağlayan araştırmasında deneklerin 55 yaş altında olmasına tepki gösterdi. Uzmanlara göre yaşlıların ve özellikle savunma sistemleri zayıf olanların da araştırma grubuna dahil edilmesi gerekiyor.

Aşının 2-8 derece arasında soğutma sağlayan buzdolaplarında muhafaza edilebilecek olması ise büyük bir avantaj olarak görülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İlaç Denetim Dairesi'nden verileri değerlendirilmesi ve aşı çalışmalarının sıkı güvenlik standartlarına uyup uymadığının belirlenmesini talep ettiklerini belirterek "Bağımsız denetim kurumu MHRA tarafından onaylandıktan sonra aşı elde etmede en iyi konumda olmak için yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

Alman Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdiği aşı ile ABD merkezli Moderna'nın aşılarının etkinliğinin ise yaklaşık yüzde 95 olduğu belirtiliyor. Bu şirketler, şu ana kadar dünya genelinden milyarlarca sipariş aldı.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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