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AstraZeneca Aşısına İlk Onay İngiltere’den

30.12.2020 17:41 | Son Güncelleme:
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AstraZeneca Aşısına İlk Onay İngiltere’den

İngiliz hükümeti, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının ortak geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz sipariş verdi

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına ilk onay İngiltere’den geldi. Virüsün mutasyona uğramış yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ülkede tespit edilmesinin ardından yetkililer aşılama sürecini hızlandırma çabasında.

Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümet, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının ortak geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz sipariş verdi.

İngiltere, Amerikan Pfizer ile Alman BioNTech’in geliştirdiği Corona virüsü aşısına da ilk onay veren ülke olmuştu.

Oxford-AstraZeneca aşısının Avrupa Birliği ve Amerika tarafından onaylanmasının ise, deney süresi ve sonuçlarıyla ilgili veriler nedeniyle, yakın zamanda olmayacağı tahmin ediliyor. Oxford-AstraZeneca’nın geçen ay yayınladığı raporda, aşının ilk dozunda yüzde 90, ikinci dozundaysa yüzde 62 oranında etkili olduğu yönünde açıklama yapılmış, bu da AB ülkeleri ve Amerika’nın kriterlerine tam olarak uymayacağı yorumlarını gündeme getirmişti.

Diğer taraftan, İngiltere’de aşıya onay veren İlaç ve Sağlık Hizmeti Düzenleme Dairesi (MHRA) yetkilileri, iki dozun üç ay arayla verildiği durumlarda etkililik oranının yüzde 80’e çıktığını belirtiyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da Sky News haber ajansına konuşarak, Oxford-AstraZeneca aşısının gelecek hafta itibariyle uygulanmasına başlanacağını söyledi.

“Bu sabah verilen onay kararıyla birlikte, bahar aylarına kadar yeteri sayıda kişinin aşılanmış olacağına ve bu pandemi sürecinde önümüzü daha iyi görebileceğimize eminim” diyen Hancock, gelecek hafta yüzbinlerce doz aşının uygulanacağının da altını çizdi.

-70 santigrat derece soğuklukta korunması gereken Pfizer aşısının aksine, AstraZeneca’nın aşısı buzdolabı soğukluğunda da muhafaza edilebiliyor. Bu da, bu aşının sağlık sistemi az gelişmiş ülkelerde kullanılabilirliğini arttırıyor.

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısından 50 milyon doz satın aldı. Şili de bu aşıya ilgi gösteren ülkeler arasında.

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