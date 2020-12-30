AstraZeneca Aşısına İlk Onay İngiltere’den

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısına ilk onay İngiltere’den geldi. Virüsün mutasyona uğramış yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ülkede tespit edilmesinin ardından yetkililer aşılama sürecini hızlandırma çabasında.

Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümet, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının ortak geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz sipariş verdi.

İngiltere, Amerikan Pfizer ile Alman BioNTech’in geliştirdiği Corona virüsü aşısına da ilk onay veren ülke olmuştu.

Oxford-AstraZeneca aşısının Avrupa Birliği ve Amerika tarafından onaylanmasının ise, deney süresi ve sonuçlarıyla ilgili veriler nedeniyle, yakın zamanda olmayacağı tahmin ediliyor. Oxford-AstraZeneca’nın geçen ay yayınladığı raporda, aşının ilk dozunda yüzde 90, ikinci dozundaysa yüzde 62 oranında etkili olduğu yönünde açıklama yapılmış, bu da AB ülkeleri ve Amerika’nın kriterlerine tam olarak uymayacağı yorumlarını gündeme getirmişti.

Diğer taraftan, İngiltere’de aşıya onay veren İlaç ve Sağlık Hizmeti Düzenleme Dairesi (MHRA) yetkilileri, iki dozun üç ay arayla verildiği durumlarda etkililik oranının yüzde 80’e çıktığını belirtiyor.