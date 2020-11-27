AstraZeneca Aşısında Hatalı Doz Sorunu Onayı Geciktirir mi?

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç firması AstraZeneca, deneysel araştırma aşamasında meydana gelen doz hatasını araştırıyor. Firma, bu durumun aşının onay sürecini geciktirmesini beklemediklerini açıkladı.
İlaç firması ve Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, aşının düşük dozunun tam doza kıyasla daha etkili olduğu görüldü. Şirketin CEO’su da dünya çapında bir aşı denemesinin olası olduğunu açıkladı.
Bazı uzmanlar, deney aşamasında yaşanan bu durumun AstraZeneca’nın geliştirdiği aşı için ABD ve AB’den hızlı bir şekilde onay alma ihtimalini azaltabileceği yorumunu yapmıştı.
Ancak AstraZeneca yetkilileri, yapılacak ek araştırmaların İngiltere ve Avrupa’da onay sürecini geciktirmesini beklemediklerini belirtti.
İngiliz ilaç firması yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşı dağıtmayı planlıyor; bunun öncesinde de geçici olarak bir miktar doz aşı tedarik etmeye hazırlanıyordu.
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz alan İngiliz hükümeti Noel öncesinde aşılamaya başlamayı planlıyor.
Aşı denemesinde ne oldu?
Yetkililer, AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşıya ilgili dile getirilen sorunların aşının güvenli olup olmadığına değil, aşının ne kadar etkili olduğuna ilişkin olduğunu vurguluyor.
Yapılan denemelerde yanlışlıkla farklı dozlar kullanıldığı, gönüllü deneklere verilmesi gereken dozun yarısının uygulandığı belirtilmişti.
Yarı doz uygulamada ise aşının yüzde 90 ile daha etkili olduğu sonucu çıktı.
Yetkililer, düşük doz aşının uygulandığı gruptaki deneklerin hepsinin 55 yaşın altında olduğunu ve bu nedenle aşının bağışıklık sistemi 55 yaş üstündekilere göre daha güçlü olan grupta denendiğini ve düşük dozun etki gücünün bundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
İlaç firması da Perşembe günü yaptığı açıklamada, düşük dozlu denemelerin yeniden yapılacağını kaydetti.
AstraZeneca aşısı özellikle gelişmekte olan ülkeler için umut
Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında, AstraZeneca’nın geliştirdiği aşı daha ucuz olması ve diğer geliştirilen aşılarda olduğu gibi aşırı soğuk ortamda taşınmak zorunda olmaması sebebiyle özellikle gelişmekte olan ülkeler için umut kaynağı.
Tayland hükümeti Cuma günü AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıdan 26 milyon doz satın almak için anlaşma imzaladı.
Filipinli yetkililer de 2,6 milyon doz aşı alacaklarını ve 1 milyon doz daha satın almak için görüşmeler yaptıklarını belirtti.
ABD’de her saat 65 kişi ölüyor
Salgının hızla yayıldığı ülkelerden ABD’de ise Perşembe günü 181 binden fazla yeni vaka kaydedildi.
Yaklaşık 2,300 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.
Şükran Günü kutlamalarının vaka sayısını arttırabileceği endişesi yaşanırken, Perşembe günü ABD’de yaklaşık 90,500 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD’de her dakika 114 kişinin testi pozitif çıkıyor, her saat 65 kişi virüs yüzünden hayatını kaybediyor.