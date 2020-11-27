AstraZeneca Aşısında Hatalı Doz Sorunu Onayı Geciktirir mi?

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç firması AstraZeneca, deneysel araştırma aşamasında meydana gelen doz hatasını araştırıyor. Firma, bu durumun aşının onay sürecini geciktirmesini beklemediklerini açıkladı.

İlaç firması ve Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, aşının düşük dozunun tam doza kıyasla daha etkili olduğu görüldü. Şirketin CEO’su da dünya çapında bir aşı denemesinin olası olduğunu açıkladı.

Bazı uzmanlar, deney aşamasında yaşanan bu durumun AstraZeneca’nın geliştirdiği aşı için ABD ve AB’den hızlı bir şekilde onay alma ihtimalini azaltabileceği yorumunu yapmıştı.

Ancak AstraZeneca yetkilileri, yapılacak ek araştırmaların İngiltere ve Avrupa’da onay sürecini geciktirmesini beklemediklerini belirtti.

İngiliz ilaç firması yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşı dağıtmayı planlıyor; bunun öncesinde de geçici olarak bir miktar doz aşı tedarik etmeye hazırlanıyordu.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz alan İngiliz hükümeti Noel öncesinde aşılamaya başlamayı planlıyor.