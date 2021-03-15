AstraZeneca Aşısını Durduran Ülkelere İrlanda da Eklendi

Danimarka, Norveç ve İrlanda; AstraZeneca aşısını kan pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle askıya alırken Tayland, Avrupa kıtası dışında AstraZeneca aşısının uygulanmasını erteleyen ilk ülke oldu.

AstraZeneca'dan Pazar günü yapılan açıklamadaysa Avrupa Birliği ve İngiltere'de aşılanan 17 milyondan fazla kişide kan pıhtılaşması riskinin arttığına ilişkin herhangi bir kanıt elde edilmediği kaydedildi.

İrlanda Ulusal Bağışıklık Danışma Komitesi, önümüzdeki günlerde Avrupa İlaç Dairesi'nden gündem veriler alınıncaya kadar AstraZeneca aşılarının kullanımının geçici olarak askıya alınmasını tavsiye etti.

Cumartesi günü Norveç sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkede kısa süre önce AstraZeneca aşısını yaptıran üç sağlık çalışanının kanama, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit seviyesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındıkları bildirilmişti.

İrlandalı yetkili, önümüzdeki haftadan itibaren başka ciddi sağlık sorunları olan benzer yaş gruplarındaki kişileri aşılamaya başlamayı planlandıklarını, ancak önlem olarak uygulamayı durdurduklarını kaydetti.

İrlanda Baş Tabip Vekili Ronan Glynn, ülkedeki yetkililerin geçen hafta diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer pıhtılaşma vakalarından haberdar olduğunu, ancak bunların Norveç'teki kadar ağır olmadığını söyledi.

Avrupa İlaç Dairesi'nden (EMA) Cuma günü yapılan açıklamada pıhtılaşma vakalarının aşıdan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir belirti olmadığı kaydedilmiş, Dünya Sağlık Örgütü de aynı yönde açıklama yapmıştı.

İtalya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinden yapılan açıklamada da bir öğretmenin aşı olduktan sonra Cumartesi günü hayatını kaybetmesi üzerine AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulacağı bildirildi. Avusturya da geçtiğimiz hafta belirli bir miktar AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

Ulusal RTE televizyonuna konuşan Glynn, "Belki hiçbir şey yoktur, aşırı tepki veriyor da olabiliriz, samimiyetle umuyorum ki bundan bir hafta sonra aşırı temkinli olmakla suçlanalım. Birkaç gün içinde içimizi rahatlatacak verileri elde etmeyi ve aşılama çalışmalarına yeniden başlamayı umuyoruz" dedi.

4 milyon 900 bin nüfuslu İrlanda'da uygulanan 590 bin doz aşının yüzde 20'sini AstraZeneca aşıları oluşturuyor. Bu aşıların büyük çoğunluğu, 70 yaş üzerindekilere tavsiye edilmemesi üzerine sağlık çalışanlarına yapıldı. AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne, birlikle yapılan anlaşmada kararlaştırılan miktarın altında aşı tedarik etti.

İrlanda'da şimdiye kadar 4 bin 534 kişi Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Ocak ayında 100 bin kişi içinde vaka sayısı bin 500 olarak kaydedilen ancak son 14 günde bu sayının 151'e düştüğü İrlanda'da yetkililer, son günlerde yeni vaka sayılarının yeniden artış göstermesinden endişe ediyor.

Kuzey İrlanda Birinci Bakan Yardımcısı Michelle O'Neill, AstraZeneca aşılarının bazı ülkelerde askıya alınmasına ilişkin kaygılarını dile getirdi. İngiltere ilaç denetim kurumu, İrlanda'nın AstraZeneca aşılarının kullanımını durdurmasına yanıt olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini, mevcut verilerin aşının pıhtılaşmaya neden olduğu yolunda herhangi bir ipucu vermediğini kaydetti.